Лідера виборчого списку «Батьківщини» визначить жереб?

Народний депутат України Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ (фракція «БЮТ-Батьківщина») не виключає, що лідера виборчого списку партії може визначити жереб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Луганську.

В.ЯВОРІВСЬКИЙ зазначив, що у партії є проблема з тим, хто очолить список.

Він вважає, що такий «божевільний варіант – потягти жеребок» можливий, якщо не буде звільнена засуджений лідер «Батьківщини», екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Нема заміни Юлі. Це не зможе зробити ні ТУРЧИНОВ, ні КОЖЕМЯКІН, ні будь хто», – сказав В.ЯВОРІВСЬКИЙ.

Також народний депутат повідомив, що об’єднана опозиція вже остаточно узгодила кандидатури «мажоритарників» в округах.

В.ЯВОРІВСЬКИЙ спростував намір екс-президента Віктора ЮЩЕНКА піти на вибори за списком опозиції. «Його ніхто не візьме ні у який список! Така людина у політиці не має бути! Якщо він піде по округу, я особисто поїду на цей округ – він ніколи не пройде!», – заявив В.ЯВОРІВСЬКИЙ.