Дочка Тимошенко судитиметься з ГПУ за катування матері

Адвокат доньки колишнього прем‘єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Микола ЄРЕМЕНКО подав скаргу до Печерського районного суду Києва з вимогою визнати незаконною бездіяльність Генеральної прокуратури щодо катувань Ю.ТИМОШЕНКО у Качанівській виправній колонії.

Про це повідомляє прес-служба партії «Батьківщина».

«Прокуратура ухилилася від покладеного на неї вимогами ст.97 Кримінально-процесуального кодексу України обов‘язку вжити всіх можливих заходів щодо припинення злочину – катування Юлії ТИМОШЕНКО», - сказав М.ЄРЕМЕНКО.

«Натомість представники влади 14-16 лютого активно перешкоджали медичному обстеженню Юлії ТИМОШЕНКО, шантажуючи та залякуючи вигаданою кримінальною відповідальністю іноземних медиків, які здійснювали її обстеження та виявили при цьому у неї прогресуюче захворювання», - наголосив адвокат.

У свою чергу, Євгенія ТИМОШЕНКО заявила, що її маму «піддають тортурам у в‘язниці: вона знаходиться під цілодобовим відеоспостереженням, а світло не вимикається ні вдень, ні вночі».

«Їй відмовляють у візитах правозахисників, закордонних політиків та часто навіть її адвокатів», - сказала Є.ТИМОШЕНКО.

«Мене обурює, коли лікарі, які давали клятву Гіппократа, фальшують діагноз моєї мами та не надають їй медичну допомогу. Перед візитом закордонних лікарів вони не давали їй навіть знеболювального, незважаючи на сильний біль, який вона відчувала», - повідомила Є.ТИМОШЕНКО.

У зв‘язку з цим М.ЄРЕМЕНКО нагадав, що, згідно з українським законодавством, порушення клятви Гіппократа тягне за собою кримінальну відповідальність

10 лютого Є.ТИМОШЕНКО разом зі своїм адвокатом М.ЄРЕМЕНКОМ звернулася до Генеральної прокуратури з вимогою порушити кримінальну справу за фактом застосування стосовно Ю.ТИМОШЕНКО катувань та тортур.

За словами М.ЄРЕМЕНКА, мова йде про катування, яке здійснюються групою осіб, об’єднаних у злочинну організацію, а саме: фальшиві висновки лікарів, ненадання належної медичної допомоги, цілодобове відео спостереження тощо.

«Все це є катуванням, захист від якого передбачений статтею Кримінального кодексу, яка відповідає міжнародній конвенції. У випадку, якщо не спрацює цей механізм в рамках національного законодавства, то запускається механізм міжнародної захисту», - наголосив адвокат.