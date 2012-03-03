Омельченко нагадав, як Безсмертний погорів на старостах

Народний депутат України, голова парламентського комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО вважає, що запропонована владою адміністративно-територіальна реформа має великі ризики.

Таку думку О.ОМЕЛЬЧЕНКО висловив у інтерв`ю тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

"Я переконаний, що в найближчі три роки говорити про адміністративно-територіальну реформу немає жодного сенсу", - сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

На його думку, для успішного проведення адміністративна-територіальної реформи необхідне інше підґрунтя. "Соціальна депресія, тиск на опозицію, жорстка централізація влади, критичні пробоїни в економічній політиці, дволикість на міжнародній арені... Це щоб ви не забували, на якій платформі влада повідомляє про початок найскладнішої і найболючішої реформи", - додав він.

О.ОМЕЛЬЧЕНКО вважає, що влада заявила про проведення адмінреформи для того, "щоб по суті нічого не міняти, але відволікти народ".

"Я переконаний, що адміністративно-територіальна реформа в умовах соціальної та економічної депресії, жорсткої централізації влади, тиску на опозицію, корупції, мільярдних дірок у бюджеті, цілеспрямованого знищення сільського господарства, сільських жителів як класу тощо - блеф", - переконаний депутат.

За його словами, для реалізації реформи таких рівня й масштабу необхідна наявність кількох обов’язкових чинників. "По-перше, потрібна стійка економічна основа й гарантований бюджет. Ми ж маємо 57-мільярдну діру у 2012 р. По-друге, має бути чітко сформульована ідеологія реформи й налагоджений діалог із суспільством. Люди бояться об’єднання, громад, старост… БЕЗСМЕРТНИЙ (Роман БЕЗСМЕРТНИЙ - віце-прем`єр-міністр з питань адміністративної реформи в уряді, сформованому після Помаранчевої революції - УНІАН) у Макарівському районі на старостах (пряма асоціація з поліцаєм) і погорів у 2006-му. А, не дай Боже, об’єднаємо два райони - яка назва залишиться? Хто втратив свою - відразу проти. По-третє, а що, хтось уже оприлюднив нову карту України з новими адміністративними одиницями? Перш ніж виходити з таким законом у парламент. Що, уже є що обговорювати?", - запитав він.

"Увесь світ вбачає демократію в децентралізації влади. Куди входять: а) самоврядування на рівні громадянин—село—селище—місто—район—область—країна. А це сільський депутат, міський, районний, обласний, депутат ВР; б) багатопартійність; в) доступ до управління державою жінок і молоді. Царського престолу, як бачите, в цьому переліку немає. Ініціатива і демократизація не відбуваються за командою. Вони розвиваються в кожному селі, громаді, місті, столиці у вільних умовах. Економічних, політичних, соціальних, суспільних. Хоч би якими були їх межі", - заявив О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Видання також повідомляє, що Кабінет міністрів направив на розгляд у Верховну Раду України законопроект, який передбачає початок глибокої децентралізації влади - від зміни форми державного устрою (яка потребує подальшого внесення змін у Конституцію) і до передачі фінансів та повноважень на місця.

Парламентський профільний комітет повинен розглянути цей законопроект на засіданні 12 березня.