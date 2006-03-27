Чорновіл попрацював психологом

Народний депутат, член Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ не вірить у парламентську коаліцію на основі Блоку Юлії Тимошенко.

Про це він заявив під час марафону у студії “5 каналу”.

На його думку, коаліція формуватиметься на основі Партії регіонів.

Т.ЧОРНОВІЛ скептично ставиться до інформації про переговори щодо створення парламентської більшості шляхом об’єднання “помаранчевих” сил, про що сьогодні неодноразово заявляла Юлія ТИМОШЕНКО.

За спостереженнями Т.ЧОРНОВОЛА, лідер БЮТ, незважаючи на добрий результат за даними екзит-полу, “поводиться дуже напружено, як перед серозним ударом, бо вона прекрасно розуміє, що ніхто з нею серйозно вести переговори не буде”.

Т.ЧОРНОВІЛ заявив, що під час прямого включення до студії марафону, незважаючи на кількаразові прямі запитання ведучого, Ю.ТИМОШЕНКО так і не озвучила свої претензії на посаду прем’єр-міністра, бо розуміє, що “ця її вимога також не буде серйозно розглядатись”.

Т.ЧОРНОВІЛ висловив упевненість, що коаліція буде обов’язково на основі Партії регіонів, і “оскільки в політиці немає нічого неможливого, то можливий такий формат коаліції, де буде і “Наша Україна”.

Як повідомляв УНІАН, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що БЮТ, ”Наша Україна” та Соціалістична партія України повністю узгодили варіант коаліційної угоди.

Керівник виборчої кампанії блоку «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ повідомив, що блок «Наша Україна» погодився, щоб БЮТ, який переможе на парламентських виборах, пропонував свою кандидатуру прем’єр-міністра України.

Керівник Центрального штабу БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ у свою чергу поінформував, що на 11.00 27 березня заплановано підписання Коаліційної угоди між БЮТ, «Нашою Україною» та СПУ.