Регіонал про «продовольчу» агітацію: Гроші є - слава богу. Нехай роздають

22:33, 05 березня 2012
Політика
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У Партії регіонів похвалилися, що відкріпні талони поки не роздають

У Партії регіонів не вважають порушенням "продовольчу" агітацію серед виборців.

Таку думку озвучив депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко в ефірі "Шустер Live", коментуючи роздачу продовольчих пайків кандидатами від провладних сил.

"Роздавайте все, що завгодно. Гроші є - слава богу. Нехай роздають", - зазначив він.

При цьому він уточнив, що агітатори ж "не роздають відкріпні талони".

Як відомо, пайки виборцям уже роздавали Віктор Пилипишин, Максим Луцький, Олесь Довгий, Тетяна Бахтєєва та інші.

Українська правда

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