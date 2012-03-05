Регіонал про «продовольчу» агітацію: Гроші є - слава богу. Нехай роздають
22:33, 05 березня 2012Політика
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У Партії регіонів похвалилися, що відкріпні талони поки не роздають
У Партії регіонів не вважають порушенням "продовольчу" агітацію серед виборців.
Таку думку озвучив депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко в ефірі "Шустер Live", коментуючи роздачу продовольчих пайків кандидатами від провладних сил.
"Роздавайте все, що завгодно. Гроші є - слава богу. Нехай роздають", - зазначив він.
При цьому він уточнив, що агітатори ж "не роздають відкріпні талони".
Як відомо, пайки виборцям уже роздавали Віктор Пилипишин, Максим Луцький, Олесь Довгий, Тетяна Бахтєєва та інші.
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