На місці загибелі Шухевича відбувся мітинг-реквієм

Сьогодні на Львівщині відбулися заходи із вшанування пам’яті генерал-хорунжого, головного командира УПА Романа Шухевича.

Як передає кореспондент УНІАН, у селі Білогорща біля Львова, на місці останнього бою та загибелі Р.Шухевича керівництво області та міста, представники політичних партій та громадських організацій поклали квіти до пам’ятника головнокомандувачу УПА. Священики відслужили панахиду, також відбувся мітинг-реквієм пам’яті за трагічно загиблим Р.Шухевичем.

Участь в урочистих заходах взяли голова Львівської облдержадміністрації Михайло КОСТЮК, голова Львівської обласної ради Олег ПАНЬКЕВИЧ та Львівський міський голова Андрій САДОВИЙ, а також керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, народні депутати України Петро ПИСАРЧУК, Андрій ПАРУБІЙ, Володимир В’язівський, представники політичних партій та громадських організацій Львівщини.

До учасників мітингу звернулися голова Крайового братства УПА Олесь ГУМЕНЮК, син генерала Романа Шухевича, Герой України Юрій ШУХЕВИЧ, О.ПАНЬКЕВИЧ.

У своєму виступі голова облради, зокрема зазначив: «Сьогоднішні заходи із вшанування пам’яті головного командира УПА, генерал-хорунжого Романа Шухевича є демонстрацією зв'язку поколінь та вічності ідеалів, за які боровся і загинув Роман Шухевич і тисячі бійців Української повстанської армії. Незалежність України – це результат боротьби Романа Шухевича і його армії. Але за двадцять років незалежності українська за формою Україна не стала українською за змістом. Україною продовжують керувати послідовники тих, хто її окупував, хто знищував Шухевича і УПА».

Довідка УНІАН. Генерал-хорунжий, головнокомандувач Української повстанської армії, голова Секретаріату Української головної визвольної ради Р.Шухевич загинув у бою 5 березня 1950 року у селі Білогорща.