Сьогодні в УНІАН чергове засідання кіноклубу та мовний тренінг

10 березня, в УНІАН у кіноклубі “Лабораторії “Зроби себе сам” відбудеться та тренінг з мовним експертом.

У кіноклубі відбудеться показ історичної драми «Король говорить!» (The King’s Speech) режисера Тома ХУПЕРА. Сюжет стрічки розповідає про те, як король Великобританії Георг VI звільнився від заїкання з допомогою логопеда Лайонела Лога.

Після перегляду стрічки діє розмовний клуб разом з мовним експертом Міжнародного центру освіти та туризму «Світ без кордонів».

У соціальних мережах проект можна знайти на сторінці Facebook - Лабораторія “Зроби себе сам”.

Семінари проходять в агентстві УНІАН за адресою: Київ, Хрещатик, 4.

Запис на семінари проводиться за телефоном: (067) 133-20-00 або за електронною поштою: sam@unian.net.

Для отримання інформації про тренінги та інші заходи у рамках роботи лабораторії, повідомте про це на адресу: sam@unian.net для включення у розсилку.