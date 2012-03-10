Грищенко: в ЄС завжди знайдеться «країна N», що нас блокуватиме

Україні у питанні наближення до європейських стандартів необхідно брати приклад з Польщі і Туреччини.

Про це йдеться у статті міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

Свою позицію він пояснює тим, що польська модель зводиться до того, що держава декларує політику реформ за європейським зразком, мобілізує національний ресурс і здійснює ці реформи, отримуючи на кожному із цих кроків щедру підтримку Євросоюзу, а турецька модель зводиться до того ж самого, тільки підтримка ЄС уже не є вирішальним моментом.

За словами К.ГРИЩЕНКА, польська модель - це здійснення модернізації за критеріями Євросоюзу у процесі набуття членства в ЄС, а турецька - модернізація за критеріями ЄС в умовах невизначеності щодо майбутнього членства.

«За умов, у які ми поставлені, Україні потрібна європейська політика, близька до польської, ще ближча - до турецької, але все ж таки з вираженою українською специфікою», - зазначає міністр.

При цьому він звертає увагу на те, що специфіка полягає в тому, що вступ України до Євросоюзу залишається метою, яка залежить від низки об’єктивних складових європейського розвитку.

«Відповідно, оскільки модернізація України за європейськими критеріями залежить від нас самих, а євроінтеграція - і від нас самих, і від інших, то і наголос треба робити у першу чергу на модернізації і лише в другу - на євроінтеграції», - пише К.ГРИЩЕНКО.

«На шляху нашої євроінтеграції не буде ні щедрих субсидій, ні ейфорійних політичних заяв, ні, тим більше, консенсусу. Хоч би якими були наші успіхи, в ЄС завжди знайдеться „країна N“ (часто можна навіть здогадатися, яка саме), що блокуватиме нас із власних егоїстичних міркувань. Будуть ситуації, коли те, що видавалося нашим попередникам авансом, нам доведеться „вигризати“. Нова Європа буде більш егоїстичною. В ній будуть ситуації, коли навіть виражено проєвропейська Україна не матиме впливових «адвокатів», - наголошує К.ГРИЩЕНКО.