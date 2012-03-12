Хорошковський лобіює створення органу, відповідального за євроінтеграцію

В Україні планується створити новий державний орган, відповідальний за євроінтеграцію.

Про це пише газета «КомерсантЪ» (№39 від 12 березня).

Про плани щодо створення нової державної структури, яка курируватиме європейську інтеграцію України, газеті повідомили декілька джерел в органах влади. За словами співрозмовників, вже визначено її майбутнього керівника - Василя ФІЛІПЧУКА, який обіймає на сьогодні посаду голови Департаменту політики і безпеки Міністерства закордонних справ. В уряді необхідність формування нової структури лобіює перший віце-прем'єр Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ.

В.ФІЛІПЧУК не прокоментував газеті інформацію про можливість його переходу на нову посаду, але підтвердив, що знає про плани створення нового координаційного органу. Дипломат додав, що він буде сформований на базі існуючого Департаменту європейської інтеграції (ДЄІ) секретаріату Кабінету Міністрів. "Після призначення Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО першим віце-прем'єром він ініціював збільшення штату департаменту з 13 до 30 осіб. Перший віце-прем'єр звернувся до нас (в МЗС) з проханням допомогти в його укомплектовуванні, і цей процес вже почався", - розповів В.ФІЛІПЧУК. Зміну штатного розпису введено в дію постановою Кабміну №143 від 27 лютого.

За інформацією газети, розширення ДЄІ є лише першим етапом реформи. "Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ вирішив, що ця структура повинна мати не тільки технічні функції, а й політичну вагу. Наразі департамент працюватиме в секретаріаті Кабміну, але через декілька місяців буде порушено питання про створення окремого органу в системі виконавчої влади. Чисельність штату там буде значно більшою", - наголосив інформований співрозмовник газети. Відповідно до одного з можливих варіантів, йтиметься про створення Координаційного бюро європейської інтеграції і міжнародної співпраці, яке займалося б взаємодією не тільки з Євросоюзом, а й з міжнародними фінансовими організаціями.

Експерти неодноразово заявляли, що Києву не вистачає єдиної координаційної структури у сфері інтеграції з ЄС. Це стало однією з причин провалу України в пілотному рейтингу євроінтеграції країн «Східного партнерства», де вона зайняла третє місце після Молдови і Грузії.

За інформацією газети, Київ неофіційно повідомив Брюсселю про свої плани зі створення органу. "На даний момент ми не одержали формального повідомлення про назву, структуру чи функції можливого нового органу. Але в ЄС, безперечно, вітають кроки, спрямовані на поліпшення координації складного й амбітного євроінтеграційного порядку денного в Україні", - заявив газеті офіційний представник Єврокомісії Петер СТАНО. Він додав, що ЄС не нав'язує Києву ту чи іншу модель організації координаційної структури.