Уряд Австралії розширив санкційний список кораблів "тіньового флоту" РФ.

Австралія знижує верхню межу ціни на російську нафту з 60 до 47,6 долара за барель, а також розширює санкційний список кораблів "тіньового флоту" Росії, повідомляє зовнішньополітичне відомство країни.

Таким чином, Австралія слідом за Великою Британією, Канадою, Новою Зеландією та Японією приєдналася до 18-го пакету санкцій проти РФ. Як зазначається у повідомленні, зниження граничної ціни на російське "чорне золото" допоможе "позбавити російську воєнну економіку доходів від продажу нафти".

Австралія також запровадить цільові санкції проти ще 95 російських суден "тіньового флоту". Таким чином, під обмеження офіційної Канберри потраплять вже 150 танкерів.

Відео дня

Санкції ЄС проти Росії - останні новини

18 липня Європейський Союз схвалив 18-й пакет санкцій стосовно Росії, який, зокрема передбачає зниження "стелі цін" на російську нафту з 60 до 47,6 доларів за барель. Нова стеля цін на російське "чорне золото" офіційно запрацювала з 3 вересня.

Передбачається, що регульовану ціну на російську нафту переглядатимуть щонайменше двічі на рік. Разом з тим, "тіньовий флот" Москви та маніпуляції з документами дозволяють Росії частково обходити встановленні цінові обмеження.

Вас також можуть зацікавити новини: