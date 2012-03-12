Опозиція підозрює, що українську трубу таки готують до продажу

Фракція «БЮТ-Батьківщина» вимагає зняти з розгляду два законопроекти, що стосуються функціонування паливо-енергетичного комплексу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради заявив лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

Він зауважив, що у порядку денному пленарного засідання Верховної Ради у четвер, 15 березня, законопроекти стосовно реформування нафтогазового комплексу, а також законопроект, яким пропонується виключити теплоенергоцентралі з переліку об’єктів державної власності, які не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані.

А.КОЖЕМ’ЯКІН нагадав, що опозиція неодноразово заявляла про неприпустимість приватизації української газотранспортної системи.

«Ми занепокоєні цією ситуацією, і фракція наполягає на тому, щоб ці законопроекти були зняті з розгляду», - додав він.