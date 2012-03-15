Немиря заявляє, що Ківалов маніпулює позицією Ради Європи

Заступник голови партії «Батьківщина», колишній віце-прем’єр-міністр Григорій НЕМИРЯ заявляє, що народний депутат від Партії регіонів, голова Комітету Верховної Ради з питань правосуддя Сергій КІВАЛОВ маніпулює позицією Ради Європи, коли заявляє, що голова GRECO (Групи держав-членів Ради Європи з протидії корупції) Марін МРЧЕЛА заявив про недоцільність декриміналізації зловживання і перевищення влади або службових повноважень в Україні.

Про це йдеться у заяві Г.НЕМИРІ, переданій УНІАН.

Зокрема, представник «Батьківщини» заявляє, що кілька днів поспіль С.КІВАЛОВ поширює інформацію про те, що нібито президент ГРЕКО/GRECO заперечив необхідність декриміналізації в Україні складів злочинів зловживання та перевищення влади.

По-перше, наголошує Г.НЕМИРЯ, «засідання Юридичного комітету ПАРЄ, у якому брав участь президент ГРЕКО і де він нібито зробив згадану заяву, мало закритий характер і тому інформація, яка поширюється, є непідтвердженою. Я сподіваюсь, що найближчим часом вийде офіційна заява президента ГРЕКО, яка з`ясує його точку зору з цього питання».

По-друге, «С.КІВАЛОВ відверто маніпулює цією заявою, яка нібито заперечує попередню позицію ПАРЄ. Насправді, в останній резолюції ПАРЄ щодо України йшлося про недоліки зазначених статей Кримінального кодексу, порушення принципів верховенства права і про необхідність їх виправлення з метою приведення цих положень у відповідність до стандартів Ради Європи. З цією позицією збігаються і пропозиції опозиційних фракцій в українському парламенті, які пропонують переглянути зазначені статті. Повністю вилучити зазначені дві статті ніхто не пропонує, тому позиція президента ГРЕКО навіть у «перекладі» пана КІВАЛОВА, цьому повністю відповідає».

Так само хибним, за словами Г.НЕМИРІ, є твердження, що у своєму останньому звіті щодо України ГРЕКО торкалася питань відповідальності за зазначеними статтями Кримінального кодексу. В цьому можна пересвідчитися, ознайомившись з відповідним звітом, що міститься на сайті ГРЕКО. І це не дивно, оскільки питання зловживання чи перевищення влади не охоплені Кримінальною конвенцією про боротьбу з корупцією, яка як раз і була предметом оцінки ГРЕКО в минулому році. Положення щодо зловживання владою містяться лише в Конвенції ООН проти корупції, з якою і необхідно узгодити українське законодавство.

Отже, наголошує у своїй заяві Г.НЕМИРЯ, «жодної рекомендації ГРЕКО з цього приводу не робила і внесення змін до зазначених статей, навіть їх часткова криміналізація, не суперечить рекомендаціям Ради Європи, навпаки - саме цього вимагає ПАРЄ у своїй останній резолюції щодо України». Таким чином, це «другий приклад очевидної маніпуляції і перекручення паном КІВАЛОВИМ позиції органів Ради Європи», заявляє заступник голови партії «Батьківщина».

При цьому прес-служба «Батьківщини» нагадує, що Резолюція ПАРЄ № 1862 від 26 січня 2012 року, зокрема, передбачає: "2. Парламентська Асамблея висловлює стурбованість щодо кримінального провадження, розпочатого відповідно до статей 364 (зловживання службовим становищем) та 365 (перевищення влади) Кримінального кодексу України, проти великої кількості колишніх урядовців, у тому числі колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, колишнього в.о. міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА, колишнього першого заступника міністра юстиції Євгена КОРНІЙЧУКА, а також колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

3. Асамблея вважає, що статті 364 та 365 Кримінального кодексу є занадто широкими у застосуванні та в реальності дозволяють заднім числом криміналізувати звичайні політичні рішення. Це суперечить принципам верховенства права та є неприйнятним. Тому Асамблея закликає органи влади невідкладно внести зміни у ці дві статті Кримінального кодексу у відповідності до стандартів Ради Європи та зняти обвинувачення проти колишніх членів уряду, висунуті за цими статтями. Асамблея хоче наголосити на тому, що оцінка політичних рішень та їх наслідків є прерогативою парламентів та, у підсумку, виборців, але не судів. Тому Асамблея просить Президента України розглянути всі доступні йому юридичні засоби з тим, щоб звільнити цих колишніх урядовців та дозволити їм взяти участь у наступних парламентських виборах. Асамблея вважає, що слід розробити чіткі міжнародні стандарти розмежування політичної та кримінальної відповідальності».

Як повідомляв УНІАН, 12 березня С.КІВАЛОВ заявив, що голова GRECO М.МРЧЕЛА заявив про недоцільність декриміналізації зловживання і перевищення влади або службових повноважень в Україні. На його думку, наявність складів зазначених злочинів у кримінальному законодавстві України є важливою гарантією протидії корупції і повинна такою залишатися.

«На сьогодні кримінальна відповідальність за зловживання владою і службовим становищем передбачена ст. 364, за перевищення влади і службових повноважень – ст. 365 Кримінального кодексу України. Представники опозиції неодноразово пропонували Верховній Раді проголосувати за декриміналізацію цих діянь», – зазначив депутат-«регіонал».