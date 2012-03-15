МЗС відмовилось від 10 земельних ділянок як альтернативи Пейзажній алеї

Влада Києва пропонувала Міністерству закордонних справ 10 земельних ділянок під забудову як альтернативи Пейзажній алеї, але МЗС від пропозицій відмовилось.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник Київського міського голови – секретар Київради Галина ГЕРЕГА повідомила сьогодні на брифінгу перед початком засідання сесії Київради.

«Ми вже підібрали навіть 10 таких пропозицій, але поки що МЗС від усіх пропозицій відмовилось. Там спірне питання, але ви вже чули коментарі (голови КМДА) Олександра ПОПОВА, що разом із громадськістю це будівництво буде призупинено і ми не дамо можливості знищити Пейзажну алею. Вона залишатиметься з тими насадженнями, які там є», - наголосила Г.ГЕРЕГА.

Вона повідомила, що столична влада шукує інші варіанти земельних ділянок і пропонує їх МЗС замість Пейзажної алеї.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня Вищий адміністративний суд скасував рішення Апеляційного адмінсуду про заборону будівництва на Пейзажній алеї.

Таким чином, на місці скверу і дитячого майданчику на Пейзажній алеї дозволено будівництво на замовлення МЗС.