Лутковська відмовилася відповідати на запитання щодо порушення прав Тимошенко і Луценка

Кандидат на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерія ЛУТКОВСЬКА відмовилася відповідати на запитання народних депутатів, чи було порушено права екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на пленарному засіданні ВР на запитання члена фракції "БЮТ-Батьківщина" Олени БОНДАРЕНКО, чи відбулися «кричущі порушення прав людини» щодо ув’язнення Ю.ТИМОШЕНКО та Ю.ЛУЦЕНКА, В.ЛУТКОВСЬКА сказала: «Станом на сьогоднішній день я є урядовим уповноваженим, і в мене є конфлікт інтересів. Я не зможу зараз відповідати на це запитання, тому відповідь на це запитання я дам тоді, коли ви визначитесь з голосуванням».

У свою чергу народний депутат Ярослав КЕНДЗЬОР (фракція НУ-НС) процитував резюме по справі Ю.ЛУЦЕНКА у Європейському суді з прав людини, зроблене, за його совами, В.ЛУТКОВСЬКОЮ, у якому йдеться про те, що «заява Ю.ЛУЦЕНКА має бути визнана неприйнятною».

У відповідь В.ЛУТКОВСЬКА зазначила, що «посада Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини полягає не тільки у тому і не стільки у тому, щоб представляти позицію Держави Україна в Європейському суді, а в тому, щоб виконати рішення Європейського суду, яке має бути побудоване на підставі двосторонньої позиції».

За її словами, це має бути позиція як заявника, так і держави.

В.ЛУТКОВСЬКА визнала, що на сьогодні «проблема із правосуддям дійсно не вирішена до кінця й існує велика кількість проблем, які необхідно вирішувати» в Україні.

При цьому вона додала: «Це безперечно, і якщо хтось буде стверджувати зворотнє, не вірте йому. Він каже неправду».