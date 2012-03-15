Чорновіл: ЗВТ із Євросоюзом «усмирить» торгові війни з Росією

Після створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом торгові війни з Росією підуть на спад, вважає народний депутат Тарас ЧОРНОВІЛ.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, таку думку Т.ЧОРНОВІЛ висловив, коментуючи майбутнє парафування Договору про асоціацію та зону вільної торгівлі України з Євросоюзом.

«Згідно із засновницькими документами Євросоюзу, після підписання й до набуття чинності документа в повному обсязі можуть бути застосовані окремі його частини. Це стосується зони вільної торгівлі, яка після підписання, якщо буде згода ЄС, буде застосована для України без решти елементів Договору про асоціацію. Це для нас був би значний позитив, але він можливий лише після підписання, тому парафування нічого не змінює», - зазначив він.

Як підкреслив Т.ЧОРНОВІЛ, не варто забувати про те, що парафування – це виключно технічний акт, який міг відбутися ще давним-давно.

«Парафування – це не підтвердження, що за угоду хтось голосуватиме, а лише той факт, що текст завершено, що до цього тексту зміни вже не вносяться, що переговори завершені саме на цій основі, й що всі тексти і всі переклади – вірні. А ось наступний пункт, який для нас може мати значення, – це підписання. Підписання, судячи з усього, до виборів точно не буде. А ось чи буде після виборів – це вже питання. Сама угода набуває чинності не після підписання, а після ратифікації національними парламентами держав-членів ЄС і України, плюс Європарламентом. Але цього найближчим часом очікувати не варто», - впевнений депутат.

На його думку, підписання угоди з ЄС «усмирить» торгові війни з Російською Федерацією. «Чим більше ми піддаємося, тим сильніше відносини погіршуються. Треба розуміти: Дмитра МЕДВЕДЄВА більше немає, двовладдя завершилося. І теми, які обговорювалися з МЕДВЕДЄВИМ (дві ключових: модернізація Росії – раз, і друга – все ж таки поступова інтеграція Росії в цивілізований, нормальний, європейський і взагалі західний світ), зняті з порядку денного», - зазначив він.

За словами депутата, на сьогоднішній день у Росії є лише єдиновладдя Володимира ПУТІНА, незалежно від того, чи буде Д.МЕДВЕДЄВ прем'єром.

«А основна теза ПУТІНА – відновлення впливу Росії на пострадянському просторі через структурну інтеграцію, що для України найстрашніше – це Митний союз, це Єдиний економічний простір, і це майбутнє Євразійське об'єднання. Тому ніяких покращень, полегшень, поки ми йдемо на поступки, не буде. Тим більше, що торгові війни посилюватимуться, чим більше ми поступатимемося Росії. Тому підписання Угоди з Євросоюзом якраз ситуацію покращить, оскільки ми продемонструємо Росії, що у нас є ще й інший варіант. Це означає, що торгові війни відразу підуть на спад, оскільки в такому разі грати буде вже ризиковано», - вважає Т.ЧОРНОВІЛ.

Народний депутат Лілія ГРИГОРОВИЧ висловила думку, що ЗВТ із Росією жодним чином не суперечить ЗВТ із Євросоюзом.

«Коли Україна та Росія підписали взаємовигідний договір між двома країнами про дружбу і співробітництво, базовий наш дипломатичний документ, то, фактично, зона вільної торгівлі обумовлювалася цим договором. Але прошу не плутати ЗВТ із якимись структурами, як, скажімо, Митний союз, де лише Росія, Білорусь і Казахстан. СНД – це ціле. І Зона вільної торгівлі передбачена нашим договором, і про це говорили ще Президент КУЧМА, і Президент ЮЩЕНКО, і повинен продовжити говорити Президент ЯНУКОВИЧ. Тоді не буде сирних воєн. Це взаємовигідний варіант і абсолютно легітимний – у рамках україно-російської дипломатії», - вважає парламентарій.

На думку Л.ГРИГОРОВИЧ, угода з Євросоюзом ніяк не суперечить зоні вільної торгівлі з СНД. «Одне не суперечить іншому, але я ще раз нагадую про базовий договір про дружбу і співробітництво. Ми ратифікували його в 1997 році. Нам було тоді дуже далеко до ЗВТ із Європою, але зона вільної торгівлі з Росією, не говорю з СНД, але з Росією мала бути вже давно. І жодним чином вона не суперечить ЗВТ із Євросоюзом. Я не дипломат, але виходячи з того, що я знаю від експертів – потрібна й одна, й друга. Якщо з Росією не виходить, то треба терміново й невідкладно робити з Європою. Я думаю, що будуть певні питання, заминки, але не варто змішувати одне з іншим», - зазначила депутат.