Власенко: у колонії Тимошенко екстрено наводять марафет, стіни миють милом

Влада готує декорації у Качанівській колонії, куди завтра планується «запустити велику кількість журналістів», заявляє захисник екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це він сказав на брифінгу біля Качанівської колонії.

За словами С.ВЛАСЕНКА, Адміністрація Президента готує чергову провокацію стосовно Ю.ТИМОШЕНКО.

Як зазначив захисник, зараз у колонії, де утримується Ю.ТИМОШЕНКО, «екстрено будуються декорації: з милом миють стіни, сходи, фарбують паркани, з усієї Харківської області до цієї пенітенціарної установи звозять найкраще медичне обладнання».

«Я думаю, що завтра велику кількість представників преси запустять сюди для того, аби продемонструвати, що нібито тюремники створили стаціонарні умови лікування для ТИМОШЕНКО безпосередньо в Качанівській колонії», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

«Рівно через півгодини після того, як ви всі поїдете, це все розвезуть назад, і далі буде тихо і спокійно, але ми будемо чути брехливі заяви пенітенціарної служби про те, що вони створили всі умови для лікування ТИМОШЕНКО», - додав С.ВЛАСЕНКО.