Кличко - Наливайченку: у політиці 2 + 2 не завжди 4

Опозиційні політики виступають за узгодження кандидатів у народні депутати у мажоритарних округах, але розходяться у питанні доцільності формування єдиного списку на парламентських виборах 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час круглого столу на тему «Новий порядок денний: опозиція – суспільству», організованого газетою «День».

Голова політради партії «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО наголосив на важливості чесного і прозорого об’єднання опозиції за обов’язкової участі громадських організацій і громадських лідерів.

Говорячи про важливість висування єдиних кандидатів у мажоритарних округах, В.НАЛИВАЙЧЕНКО зауважив, що для цього потрібно провести попереднє голосування – праймеріз – для визначення єдиних кандидатів від опозиційного руху як такого.

«Ті, хто має підтримку громади і людей, ті мають залишитися, інші мають знятися з виборів», - сказав він і наголосив, що проведення такого праймеріз вимагають люди на зустрічах, круглих столах у різних областях України.

Паралельно, за його словами, опозиція має сформувати єдиний виборчий список. «Можливо партійний, але краще - партійно-громадський», - зауважив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, список також має формуватись шляхом рейтингового голосування. «І такий список цілком можливий і потрібний. У кого вистачить сміливості його створити – той і є справжньою українською опозицією», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО і назвав неправильною позицію деяких політичних сил, що йти на вибори окремо краще, оскільки про це свідчать соціологічні дослідження.

Лідер партії УДАР Віталій КЛИЧКО частково погодився з В.НАЛИВАЙЧЕНКОМ, зокрема, щодо об’єднання у мажоритарних округах.

За словами В.КЛИЧКА, сьогодні дуже важливим завданням опозиції є зміна ситуації у країні, яка склалась через узурпацію влади.

На його переконання, зробити це можна, сформувавши більшість у парламенті. «І можливість у нас для цього є. Чи використаємо ми ці можливості, залежить від нас», - наголосив В.КЛИЧКО.

Він підтримав ідею проведення праймеріз кандидатів від опозиції у тому чи іншому мажоритарному окрузі. «Помилка політиків, що вони намагаються вирішити все за людей», - наголосив В.КЛИЧКО.

За його словами, опозиція не повинна наступати на ті самі граблі і не повторювати помилки, допущені на попередніх виборах, зокрема, раніше у Києві, і зараз на позачергових виборах в Обухові, коли опозиція не може домовитись щодо єдиного кандидата, і в підсумку голоси розтягуються, і мером Києва стає Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Водночас, В.КЛИЧКО не погодився з тим, що потрібно об’єднувати партії у єдиний виборчий список.

Він підкреслив, що «у політиці, не як у математиці, і 2 + 2 не завжди 4».

За словами В.КЛИЧКА, соціологічні дослідження показують, що окремо опозиційні партії набирають більше, ніж єдиним списком. «Із прагматичних міркувань краще, щоб ми об’єднували зусилля вже у парламенті», - сказав В.КЛИЧКО.

Член партії «Батьківщина» Андрій СЕНЧЕНКО наголосив, що головним завданням опозиції є відстояти результати виборів незалежно від того, єдиним списком вона піде на вибори чи окремо.