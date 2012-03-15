Європейські експерти кажуть, що від податку на багатство може стати ще гірше

Введення в Україні податку на багатство без попередньої підготовчої роботи матиме швидше негативні наслідки, вважають в Європейській Бізнес Асоціації.

«Підвищення рівня оподаткування доходів працюючих громадян у вигляді заробітної плати в контексті впровадження оподаткування так званого багатства або розкоші, лише поглибить соціальну нерівність, збільшить напругу в суспільстві, стримуватиме формування середнього класу, тобто в цілому, може бути контрпродуктивним», - йдеться в повідомленні ЄБА, переданому агентству УНІАН.

В Асоціації зазначають, що в нинішніх умовах, тобто при очевидній недосконалості податкової системи в Україні, високому рівні тінізації економіки, доцільність збільшення ставок податку з доходів фізичних осіб для українців, які одержують високу заробітну плату, сумнівна.

«Згідно з даними, оприлюдненими представниками Пенсійного фонду України, тільки близько 100 тис. українців одержують легальну зарплату, яка перевищує 17 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Очевидно, запропоноване додаткове фіскальне навантаження торкнеться тих, хто працює легально і не «приховує» доходи, тобто легально оплачуваних кваліфікованих фахівців», - зазначають в ЄБА.

На думку Асоціації, збільшенню ставок податку на персональні доходи працюючих громадян має передувати істотне реформування підходів і принципів оподаткування доходів фізичних осіб у цілому. Йдеться про істотне збільшення вирахувань з доходу оподаткування та облік індивідуальних обставин платника (наявність сім'ї, її сукупний дохід, виховання дітей тощо) податків, введення оподаткування домогосподарств та інше.

«На нашу думку, запропоноване додаткове навантаження на доходи (насамперед, доходи у вигляді заробітної плати) не матиме матеріального позитивного ефекту в короткостроковій перспективі, при цьому, най імовірно, приведе до зворотного ефекту в довгостроковій перспективі, оскільки фактично може спровокувати тінізацію заробітних плат», - наголошується в повідомленні.

У ЄБА вважають, що на сьогодні акцент слід робити на оподаткуванні споживання, оподаткуванні значних активів (рухомого і нерухомого майна), прямо або побічно контрольованих платниками податків, і на оподаткуванні пасивних доходів (дивідендів, роялті і ін.), одержаних платниками податків як в Україні, так і на контрольовані ними структури за кордоном. При цьому ставки податку на певні активи (надвелика нерухомість, певні категорії транспортних засобів тощо) мають бути справедливими, тобто такими, які дозволять одержати істотні надходження до бюджету, а не просто номінальними.

«У будь-якому разі підвищення ставок податку на доходи має відбуватися з дотриманням принципів стабільності, соціальної справедливості та економічності оподаткування і лише після компетентного обговорення в експертному середовищі суті запропонованих змін і порядку їх запровадження», - підкреслюють в ЄБА.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 13 березня, під час зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНИМ і лідерами фракцій Партії регіонів, Народної партії і депутатської групи «Реформи ради майбутнього», повідомив, що внесе на розгляд парламенту законопроект про внесення змін до Податкового кодексу про визначення бази обчислення податку на нерухоме майно. Також він розповів про те, що планує внести окремий закон про введення податку на багатство.

Довідка УНІАН. Європейська Бізнес Асоціація (European Business Association (EBA)) – неприбуткова організація, об'єднуюча понад 750 іноземних і вітчизняних компаній, які працюють в Україні. Європейська Бізнес Асоціація була створена в 1999 році за ініціативою Європейської комісії.