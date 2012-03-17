Тимошенко ще не знає про виключення Королевської з БЮТ?

Перший заступник лідера партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ уникає прямої відповіді на запитання чи погоджене виключення депутата Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ з фракції «БЮТ-Батьківщина» з Юлією ТИМОШЕНКО.



Відповідне запитання ставилося О.ТУРЧИНОВУ в ефірі телеканалу «Інтер».



«Керівництво партії і блоку повністю підтримало це рішення», - сказав він.

О.ТУРЧИНОВ зауважив, що нині є великий «люфт» в часі при спілкуванні з Ю.ТИМОШЕНКО через адвокатів. «Іноді буває що і дві-три доби, бо колонія є колонія», - сказав він.



При цьому О.ТУРЧИНОВ вкотре наголосив, що Ю.ТИМОШЕНКО була і залишається лідером партії «Батьківщина». «Юлія Володимирівна є, була і буде лідером партії «Батьківщина» і в стратегічних питаннях, в тому числі в питанні очищення політичної сили від тих, хто зрадив чи може зрадити, і вона підтримує рішення нашої фракції», - сказав він.