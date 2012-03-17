Янукович віддав Клюєву реформу армії та оборонної промисловості
Виконавчий секретар Комітету має внести у двотижневий строк проект Положення про Комітет
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ створив Комітет з реформування і розвитку Збройних сил України та оборонно-промислового комплексу.
Текст відповідного указу розміщений на офіційному сайті глави держави.
Згідно з документом, Комітет утворюється у складі голови, виконавчого секретаря, його заступника та інших членів Комітету; головою Комітету є Президент України; персональний склад Комітету затверджується Президентом за поданням виконавчого секретаря Комітету.
Виконавчим секретарем Комітету призначено секретаря Ради національної безпеки і оборони України Андрія КЛЮЄВА.
Виконавчий секретар Комітету має внести у двотижневий строк проект Положення про Комітет з реформування і розвитку Збройних сил України та оборонно-промислового комплексу.
На Апарат РНБО покладено організаційно-технічне, інформаційно-аналітичне та інше забезпечення діяльності Комітету.