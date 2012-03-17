Тігіпко пообіцяв перетягти у владу «максимум цікавих людей»

Віце-прем'єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО заявляє, що зробить усе, щоб максимум цікавих людей із партії «Сильна Україна» проявили себе у владі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам перед початком з'їзду Партії регіонів.

«Я все зроблю, щоб максимум цікавих людей із «Сильної України» з'явилися у владі, виконавчій саме владі. На рівні губернаторів, заступників губернаторів, голів районних адміністрацій, міністерств, відомств і так далі», - сказав С.ТІГІПКО.

За його словами, це конкурентні, сучасні люди, реформатори за своєю суттю.

«Я вважаю важливим підтягти, залучити важливих, цікавих людей у владу», - підкреслив С.ТІГІПКО.