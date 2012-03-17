Тігіпка одноголосно обрали заступником Азарова

Сергій ТІГІПКО став членом Партії регіонів та обраний заступником голови цієї партії.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у ході ХІІІ з’їзду Партії регіонів голова цієї партії, прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ вручив С.ТІГІПКУ партійний квиток.

С.ТІГІПКА обрано членом політради і заступником голови Партії регіонів.

За його обрання делегати з’їзду проголосували одноголосно. Тих, хто утримався і голосував проти, не було.