Тігіпка одноголосно обрали заступником Азарова
13:07, 17 березня 2012Політика
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Прем’єр-міністр України вручив Тігіпку партійний квиток
Сергій ТІГІПКО став членом Партії регіонів та обраний заступником голови цієї партії.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у ході ХІІІ з’їзду Партії регіонів голова цієї партії, прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ вручив С.ТІГІПКУ партійний квиток.
С.ТІГІПКА обрано членом політради і заступником голови Партії регіонів.
За його обрання делегати з’їзду проголосували одноголосно. Тих, хто утримався і голосував проти, не було.
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