Герман вважає, що й людям Тимошенко у ПР будуть раді

Партія регіонів готова прийняти до своїх лав усі бажаючі політсили. Про це розповіла журналістам по завершенню 13-го з'їзду заступник глави Адміністрації президента Ганна Герман.

"Ми готові прийняти всіх, об'єднати разом у справі реформування та розбудови країни. Ми нікому не відмовимо. Навіть якби завтра разом з нами забажав працювати блок Юлії Тимошенко, ми б його прийняли", - зазначила вона.

За словами Герман, якщо "Єдиний центр" забажає приєднатися до Партії регіонів, то "регіонали" не будуть проти.

Говорячи про те, як вона ставиться до того, що сьогодні проходить 13-й з'їзд, заступниця глави Адміністрації президента наголосила, що для Партії регіонів всі числа щасливі.

Gazeta.ua