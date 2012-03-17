Янукович вважає, що між Україною й Росією стоїть лише газове питання

Газове питання у відносинах України та Росії має знайти своє рішення, взаємоприйнятне для обох сторін, заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв’ю програмі «Формула власти» телеканалу «Россия-24».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, за словами В.ЯНУКОВИЧА, зараз ціна на газ залишається єдиним невирішеним питанням у традиційно дружніх відносинах України та Росії.

«Я вірю, що в нас вистачить політичної волі, мудрості, вирішити це питання. У нас немає інших варіантів - ні в України, ні у Росії. Ми не можемо платити такі необгрунтовані гроші, таку ціну за цей газ. Це неправильно, несправедливо», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас він зазначив, що за останні два роки Україні та Росії вдалося практично усунути бар’єри, які існували між нашими країнами у торговельних відносинах, а також серйозно просунутись у питаннях міжрегіональної співпраці.

Інтерв'ю Президента України вийде в ефірі телеканалу «Россия-24» у неділю, 18 березня, о 17.00 за місцевим часом (15.00 за київським). Інтерв'ю також буде опубліковане в «Российской газете» у понеділок, 19 березня.