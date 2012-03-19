Томенко каже, що опозиція може перейти до «більш радикальних дій»

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО не виключає, що депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» завтра знову блокуватимуть роботу парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

«Ми не виключаємо більш радикальних дій», - наголосив М.ТОМЕНКО.

Він зауважив, що сьогодні на засіданні Погоджувальної ради не прийнято жодного рішення щодо задоволення вимоги опозиції заслухати міністра юстиції України Олександра ЛАВРИНОВИЧА з приводу виконання рішення Європейського суду з прав людини щодо лікування екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, генерального прокурора Віктора ПШОНКУ про хід розслідування резонансних злочинів.

М.ТОМЕНКО нагадав, що ці вимоги ще розглядатимуть о 15.00 лідери фракцій на засіданні Погоджувальної ради.

«В залежності від результату розгляду наших вимог сьогодні, фракція завтра зранку буде приймати рішення», - наголосив М.ТОМЕНКО.

При цьому він додав, що опозиція зацікавлена в тому, аби парламент працював, оскільки це єдина можливість донести до суспільства інформацію про стан здоров’я екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, про переслідування і політичні репресії представників опозиції.

«І для влади, і для опозиції важливо, щоб суспільство знало реальну ситуацію із здоров’ям Юлії ТИМОШЕНКО і, відповідно, щоб Україна виконувала рішення Європейського суду та інших міжнародних організацій», - наголосив М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідер «БЮТ-Батьківщини» Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявив, що фракція вимагає в середу, 21 березня, заслухати міністра внутрішніх справ України Віталія ЗАХАРЧЕНКА, генерального прокурора України Віктора ПШОНКУ та керівника Державної пенітенціарної служби України Олександра ЛІСІЦКОВА з приводу резонансного злочину у Миколаєві та щодо недопуску 16 березня народних депутатів у Качанівську колонію, де відбуває покарання екс-прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. 16 березня група опозиційних народних депутатів прибула до Качанівської колонії, однак їх не пропускали на територію закладу. Пізніше їх пропустили до начальника колонії.

Того ж дня близько 12.00 депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» заблокували роботу парламенту на знак протесту проти не допуску їхніх колег у колонію і пленарне засідання так і не відновилося.