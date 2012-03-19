Тимошенко перечитує «Річку Геракліта»

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО привітала письменницю і поетесу Ліну КОСТЕНКО з днем народження.

«Дозвольте від щирого серця привітати Вас із Днем народження, висловити свою глибоку вдячність та повагу. Для мене, як і для мільйонів українців, Ви є не просто великим поетом, але й справжнім моральним авторитетом, людиною, яка навіть за радянських часів вміла бути вільною, не боялася чинити супротив свавіллю влади, виступала на захист України. Знаю, що Ви не любите славослів’я на свою адресу, але повірте, Ваші талант і мужність варті того, щоб перед ними схилити голову», - йдеться у привітанні, оприлюдненому на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона пригадала, як останній раз зустрічалася з Л.КОСТЕНКО на презентації книги у театрі ім. Івана Франка в Києві. «Тоді мене надзвичайно вразив Ваш виступ — яскравий, влучний і переповнений болем за долю України. Нині перечитую "Марусю Чурай" і збірку "Річка Геракліта"... У думках відлунюють рядки з Вашого вірша: "Ні честі, ні мови, ні згоди, самі лише смутки і пні. Коханий мій рідний народе, ти збудешся врешті чи ні?!". Знаю, що український народ та держава збудуться. Україна є невід’ємною складовою історії Європейської цивілізації і буде її майбутнім. А ми з Вами за це поборемось!», - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами лідера «Батьківщини», непохитна та принципова життєва позиція Л.КОСТЕНКО є для неї сьогодні взірцем стійкості. Ю.ТИМОШЕНКО подякувала письменниці та її доньці Оксані ПАХЛЬОВСЬКІЙ за те, що відкрито стали на її захист. «Це для мене найбільша нагорода. Перебуваючи за ґратами, я ще більше переконалася, що майбутнє Батьківщини, людська гідність, демократія та справедливість — це саме те, за що варто боротися, хай навіть ціною власної свободи чи життя», - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона побажала Л.КОСТЕНКО міцного здоров’я, довгих років життя та невичерпного натхнення.