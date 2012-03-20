«Наша Україна» засуджує наміри Януковича щодо другої державної мови

Партія «Наша Україна» категорично засуджує наміри Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про надання російській мові статусу державної.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві президії партії.

На думку авторів заяви, такі дії мають лише одне визначення: «антидержавні й антиукраїнські».

У партії переконані, що про жодні реальні мовні, культурні чи об’єднавчі потреби українського народу не йдеться.

«За два роки влада нічого не зробила для покращення життя людей: шалено зростають ціни, а населення бідніє. Тому, сподіваючись втриматися при владі напередодні парламентських виборів, Партія регіонів вирішила зіграти з власними виборцями у наперстки: замість ефективної соціальної та економічної політики громадянам свідомо підкидають мовну тему, яка розколює країну», - йдеться у заяві.

У «Нашій Україні» переконані, що заяви про двомовність є прямим продовженням «харківської капітуляції», щоб отримати прихильність Кремля в обмін на продаж своєї держави.

«Мета запровадження двомовності полягає не у захисті прав російськомовних громадян, які мають всі можливості для використання російської мови, а в поверненні України до статусу російської колонії, в якій українська мова буде витіснена із офіційного вжитку», - вважають автори заяви.

У «Нашій Україні» закликають протидіяти таким намірам. «Опір такій політиці – справа загальнонародна, яка не знає поділу на політичні партії чи переконання. Активна позиція всіх українських громадян, які разом здатні захистити конституційний статус української мови, – це червона межа для влади», - наголошується у заяві.

Разом з усіма політичними і громадськими партнерами у «Нашій Україні» ініціюють загальноукраїнські акції на захист української мови і єдності нашої держави.

«Ми закликаємо всі політичні і громадські сили, які дбають про єдність країни, зробити все, щоб жодні антиукраїнські мовні ініціативи влади не були навіть розглянуті в парламенті», - наголошують у «Нашій Україні».

Як повідомляв УНІАН, Президент В.ЯНУКОВИЧ в інтерв'ю ІТАР-ТАРС заявив, що Україна найближчим часом прийме закон про дві державні мови - українську і російську. «У цьому зацікавлена Україна, в цьому зацікавлені люди, в цьому зацікавлене населення, яке розмовляє в основному двома мовами, – українською і російською», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.