Експерт: у Януковича «переконали» глав церков не їхати до Брюсселя

Експерт з релігійних питань Віктор ЄЛЕНСЬКИЙ зазначає, що представники Всеукраїнської ради церков скасували візит до Брюсселю через нараду у Президента України.

У коментарі УНІАН В.ЄЛЕНСЬКИЙ зазначив, що, за інформацією обізнаних джерел, в Адміністрації Президента вважають, що поїздку глав українських конфесій до Брюсселя начебто буде використано на підтримку ув’язненої Юлії ТИМОШЕНКО.

«Я розкажу, як я це розумію, - каже експерт. - Дуже довгий час готувалася поїздка Всеукраїнської Ради Церков до Брюсселя, щоб ознайомитися з роботою європейських міжнародних організацій, представити українську модель міжконфесійного миру і, можливо, домовитися про якісь спільні проекти. Цей візит довго відкладався, бо мав бути забезпечений максимально високий рівень представництва з європейського боку».

За словами В.ЄЛЕНСЬКОГО, «було домовлено, що делегацію буде зустрічати Президент Європейської Ради Герман Ван РОМПЕЙ, Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін ЕШТОН, комісар ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ. У п`ятницю, 16 березня, члени Ради Церков зустрічалися з віце-прем`єром Раїсою БОГАТИРЬОВОЮ і сказали, що вони поїдуть у Брюссель. Вона дуже прихильно поставилася і навіть питала, чим можна допомогти».

«Поїздка мала бути завтра, - розповів В.ЄЛЕНСЬКИЙ. - А вчора почався обдзвон членів Ради Церков з тим, що їм не треба туди їхати, по-перше. По-друге, з вами зустрічатиметься Президент. Вони, звісно, були дуже ошелешені. Їм пізніше справді прийшов лист про те, що така зустріч (з В.ЯНУКОВИЧЕМ - УНІАН) справді відбудеться. Щоправда, який порядок денний, чому так нагально, о котрій годині - про це нічого не відомо. І почали їх ламати. І їм це вдалося. Делегація не поїде в Брюссель».

«Сенс цього всього, як я розумію, такий: має бути зустріч з президентом Євросоюзу і роблять усе, щоб цього не відбулося. За неофіційною інформацією, делегації сказали, що їм не треба їхати в Брюссель, бо це буде використано начебто на підтримку Ю.ТИМОШЕНКО», - сказав В.ЄЛЕНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 березня, прес-служба глави держави повідомила, що 21 березня Президент України В.ЯНУКОВИЧ проведе зустріч з керівниками церков.

Як повідомляє прес-служба, щороку в час Великого посту Президент України В.ЯНУКОВИЧ проводить традиційну зустріч зі зверхниками усіх церков, які є в Україні.

Як повідомив "Українській правді"речник УПЦ КП архієпископ Євстратій (ЗОРЯ), Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій відмінила зустріч із європейськими чиновниками у Брюсселі заради прийому у Президента В.ЯНУКОВИЧА.

За його словами, зустріч планувалась на 21-23 березня у тому числі як відповідь на візит голови Європейської народної партії Вільфреда МАРТЕНСА, який відбувся у вересні.

Втім, у вівторок, 20 березня, рада церков отримала запрошення від Адміністрації Президента на зустріч із В.ЯНУКОВИЧЕМ, заплановану на 21 березня.

"Рада прийняла рішення про те, щоб відмінити візит до Брюсселю і зустрітися з президентом ЯНУКОВИЧЕМ. Рішення у телефонному режимі прийняли голови конфесій", - зазначив речник єпархії.

Матеріал Ксені Лесів "Чому українські церковники проміняли Ромпея на Януковича" читайте тут.