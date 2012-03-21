Главу УГКЦ повернули з півдороги до Брюсселя

Представники церков не знають причин, чому Рада церков вирішила не їхати до Брюсселя, а зустрічатись з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Зокрема, в коментарях для ЗМІ про це говорили представники Української православної церкви Московського патріархату, Української греко-католицької церкви, а також головний равін України.

Зокрема, предстоятель УГКЦ Святослав ШЕВЧУК зазначив, що йому не відомо, чому поїздку до Брюсселя було перенесено. Він зізнався, що вже був на півдорозі до Брюсселя і був змушений повернутись. «Сподіваюсь, зараз щось почуємо від Президента, а потім поділимось з вами», - сказав він.

Глава УГКЦ зауважив, що насправді зустріч членів Всеукраїнської ради церков із керівниками євроструктур у Брюсселі не скасовано, а перенесено на більш пізніший термін.

Більше того, на квітень, за його словами, передбачені поїздки представників Ради церков до Сполучених Штатів Америки та Канади, де також мають відбутись зустрічі на найвищому рівні.

С.ШЕВЧУК назвав дуже важливими зустрічі, в тому числі з керівництвом Європейського Союзу. «Дуже важливо бути присутнім у європейських структурах для того, щоб голос українських церков там був почутий, і в такому ключі ми хотіли туди їхати (до Брюсселя – УНІАН) і ця зустріч була підготовлена фондом Конрада Аденауера», - розповів С.ШЕВЧУК.

Він нагадав, що були заплановані зустрічі з керівництвом Євросоюзу. «Наша мета - це якраз бути голосом українського суспільства, щоб заявити про євроінтеграційні прагнення громадян України», - сказав предстоятель Української греко-католицької церкви.

При цьому він висловив думку, що голос не політичний, а голос громадянського суспільства є дуже важливим для Європи.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня прес-служба глави держави повідомила, що 21 березня Президент України В.ЯНУКОВИЧ проведе зустріч з керівниками церков. Як повідомляє прес-служба, щороку в час Великого посту Президент України В.ЯНУКОВИЧ проводить традиційну зустріч зі зверхниками усіх церков, які є в Україні.

Водночас речник УПЦ КП архієпископ Євстратій (ЗОРЯ) повідомив, що Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій відмінила зустріч із європейськими чиновниками у Брюсселі заради прийому у Президента В.ЯНУКОВИЧА. За його словами, зустріч планувалась на 21-23 березня у тому числі як відповідь на візит голови Європейської народної партії Вільфреда МАРТЕНСА, який відбувся у вересні. Втім, у вівторок, 20 березня, Рада церков отримала запрошення від Адміністрації Президента на зустріч із В.ЯНУКОВИЧЕМ, заплановану на 21 березня. "Рада прийняла рішення про те, щоб відмінити візит до Брюсселя і зустрітися з Президентом ЯНУКОВИЧЕМ. Рішення у телефонному режимі прийняли голови конфесій", - зазначив речник єпархії.