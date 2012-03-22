Дружина Луценка думає, що помста її чоловіку - це колективний продукт

Дружина засудженого екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА Ірина вважає, що при нинішній владі справедливого рішення щодо її чоловіка не буде.

Про це вона сказала в інтерв’ю «KyivPost».

Тому І.ЛУЦЕНКО сподівається як на рішення Європейського суду з прав людини, так і на зміну влади в Україні.

«Без цього не буде справедливості. Справедливості щодо Ю.ЛУЦЕНКА при цій владі не буде. Тому що дуже багато ЛУЦЕНКОМ було зроблено принципових, може, десь поспішних, але все одно розумних кроків. Тому що ЛУЦЕНКО не дивився, чи то Партія регіонів, чи то БЮТ, чи був це кум чи родич ЮЩЕНКА. Якщо потрібно було розкривати цю справу - він на неї йшов», - наголосила вона.

І.ЛУЦЕНКО переконана, що справа проти її чоловіка - це дуже серйозна помста, і Ю.ЛУЦЕНКА не хочуть бачити на волі в першу чергу як особистість і як колишнього міністра внутрішніх справ, «за пережитий страх, за ті лише у 3 проценти виграні Партією регіонів вибори - у другому турі виборів Президента України в лютому 2010 року В.ЯНУКОВИЧ переміг Ю.ТИМОШЕНКО з різницею у 3%, а не в 15%, як кричав ЯНУКОВИЧ».

На її думку, це особиста помста сьогоднішніх високо посадовців. «Я для себе вирішила, що це колективний продукт - там же і КОЛЕСНІКОВ, там же і АХМЕТОВ, там же ЯНУКОВИЧ, там же Рінат КУЗЬМІН, який у свій час, коли Юра був у першій каденції (міністра внутрішніх справ), не став прокурором міста Києва», - зазначила І.ЛУЦЕНКО.

«Це починалось як колективний продукт і повинно було уже завершитись. Навіть коли ми говоримо з дипломатичними місіями, то вони кажуть, що не можуть зрозуміти, звідки така впертість. По ТИМОШЕНКО зрозуміло - це претендент на президентське крісло, вона основний конкурент Президента. ЛУЦЕНКО - не конкурент ЯНУКОВИЧУ, тоді для чого... Але ЛУЦЕНКО є рупор, в ЛУЦЕНКА є харизма», - наголосила вона.

І.ЛУЦЕНКО зауважила, що влада розуміє, що Ю.ЛУЦЕНКО, маючи харизму, може об’єднати афганців, чорнобильців та інших протестуючих проти влади в єдину силу, декларуючи певну програму дій. «В першу чергу тому і тримають ЛУЦЕНКА», - додала вона.