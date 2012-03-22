До Білорусі не впустили українського медіаконсультанта

До Білорусі не дозволили в`їхати українському медіаконсультанту Олегу ХОМЕНКУ.

Про це BBC Українаповідомив член Комітету Верховної Ради з питань свободи слова і інформації, член фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій ШЕВЧЕНКО.

Він заявив, що Комітет з питань свободи слова офіційно вимагає від Міністерства закордонних справ України висловити протест проти дій Білорусі.

«Ми вимагаємо від МЗС оцінити дії Посольства України в Білорусі, яке не надало ніякої допомоги О.ХОМЕНКУ, і висловити протест проти дій білоруських прикордонників», - сказав А.ШЕВЧЕНКО.

За його словами, члени Комітету ВР з питань свободи слова та інформації надіслали три офіційні листи – в МЗС, Комітет з питань закордонних справ і Посольство Республіки Білорусь в Україні.

«Ми вимагаємо пояснень, на яких підставах і на який термін ХОМЕНКУ не дозволяється в`їжджати до Білорусі?», - наголосив А.ШЕВЧЕНКО.

Також депутати вимагають відповіді на питання, чи дійсно існують списки осіб, яким заборонено відвідувати Білорусь, і пояснити процедуру зняття такої заборони.

За словами самого О.ХОМЕНКА, він їхав до Білорусі для того, щоб консультувати місцевий видавничий будинок.

«На паспортному контролі в Мінську я дізнався, що є в списку осіб, яким заборонено в`їзд до Білорусі, і ввечері того ж дня мене відправили літаком назад до Києва», - сказав О.ХОМЕНОК.

Він також повідомив, що співробітник Посольства України в Білорусі по телефону сказав йому, що нічим не може допомогти.

О.ХОМЕНОК є членом громадської ради при Комітеті Верховної Ради з питань свободи слова та інформації, членом правління Інституту розвитку регіональної преси і радником з питань ЗМІ Internews Network. Остання організація перебуває серед тих, чия діяльність на території Білорусі заборонена.