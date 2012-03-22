Попов презентував дипломатам Київський інвестиційний форум

Сьогодні голова КМДА Олександр Попов презентував основні напрямки роботи першого Київського інвестиційного форуму, який відбудеться 29 березня у столиці, представникам посольств іноземних держав.

Як повідомляє прес-служба КМДА, під час презентації очільник міськадміністрації акцентував, що Київ вбачає великі перспективи у співпраці з представниками іноземного бізнесу щодо розвитку економіки та інфраструктури української столиці шляхом залучення інвестиційних коштів.

«Організація і проведення першого Київського інвестиційного форуму є важливим етапом налагодження такої співпраці. Ми плануємо запропонувати інвесторам привабливі проекти, які стосуються пріоритетних напрямків розвитку міста, будуть цікавими інвесторам та мають найбільші шанси на успіх», – сказав Олександр Попов.

Серед стратегічних ініціатив голова КМДА назвав: «Першокласну інфраструктуру», «Ощадливу енергетику», «Зроблено в Києві», «Електронний уряд», «Культурну височінь», «Дніпровську перлину», «Здоровий киянин», «Центр поруч з домом», «Міжнародну гавань штаб-квартир».

Голова КМДА зазначив, що на Форумі будуть презентовані проекти, закладені у Стратегії розвитку Києва до 2025 року, у сфері транспорту, житлово-комунального господарства, житлового будівництва, розвитку інформаційних технологій та багатьох інших напрямків. Спочатку міська влада запропонує потенційним вітчизняним та іноземним інвесторам якірні проекти – зведення метро на Троєщину, будівництво ділового центру «Київ-Сіті», створення інноваційного парку «Bionic Hill» та зведення парковок. Після цього триватиме робота у секціях, де презентуватимуть галузеві проекти.

Програмою Форуму передбачено проведення чотирьох галузевих секцій: «Першокласна інфраструктура у сфері транспорту та ЖКГ», «Інновації у сфері ІТ», «Центр ділової та туристичної активності», «Дозвілля та здоров’я киян».

Олександр Попов запевнив представників посольств іноземних держав, що міська влада Києва відкрита та прозора і готова до партнерства з бізнесом задля реалізації стратегічних ініціатив розвитку міста.

«За останній час проведена значна робота щодо спрощення надання адміністративних послуг у Києві. Для подолання бюрократичних перепон ми вже відкрили Міський дозвільний центр, який працює за принципом «єдиного вікна», і продовжуємо роботу зі створення мережі районних центрів», – підкреслив голова КМДА.

На завершення очільник міськадміністрації повідомив, що під час Київського інвестиційного форуму особисто вестиме деякі важливі проекти, і це стане підтвердженням серйозних намірів київської влади щодо продуктивного діалогу та співпраці з інвесторами.