Янукович знову наголошує, що всі його обіцянки будуть виконані

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вкотре наголосив, що всі соціальні ініціативи щодо покращення якості життя та добробуту громадян, їх соціального забезпечення будуть реалізовані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він заявив під час спілкування з колективом ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод».

«Все, що обіцяли – все виконаємо», - сказав він.

Глава держави зокрема підкреслив, що до кінця року потрібно скоротити досить суттєву різницю в розмірах пенсій між тими, хто вийшов на заслужений відпочинок останнім часом, і тими, хто вийшов на пенсію до початку пенсійної реформи.

Крім того, зазначив Президент, також потребує вирішення питання про повернення заощаджень вкладникам Ощадбанку СРСР. За його словами, йдеться про близько 6 мільйонів громадян. «Ми в цьому році повинні їх (кошти) повернути», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави додав, що соціальні ініціативи також стосуються військовослужбовців, ветеранів Великої Вітчизняної війни. Останнім, крім пенсій, також буде суттєво збільшено розмір одноразової допомоги до Дня Перемоги.