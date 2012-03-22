Туск з Азаровим обмінялись люб'язностями

Глава уряду Польщі Дональд ТУСК позитивно оцінює стан та перспективи розвитку польсько-українських відносин і вважає їх "пріоритетними" для обох держав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.ТУСК сказав після переговорів із главою українського уряду Миколою АЗАРОВИМ, котрий вчора прибув до Польщі із своїм другим з моменту призначення візитом.

"Україна та Польща в чергове дуже добре проходять тест своєї хорошої сусідської дружби. Попри певні різні оцінки деяких справ треба сказати, що Київ та Варшава уміють співпрацювати та що в цьому регіоні - це пріоритетна співпраця", - сказав він.

Д.ТУСК відзначив, що це "добре свідчить" про майбутні перспективи розвитку взаємного співробітництва.

Прем'єр-міністр України теж позитивно оцінив двосторонні відносини, подякувавши польській стороні за підтримку на шляху європейської інтеграції держави.

"Я відчув щирість польського керівництва у його намірах сприяти розвитку взаємин України з Євросоюзом. Це не були чергові фрази, формальні оцінки, а щире бажання допомогти", - поділився він своїми враження після зустрічей із найвищими польськими посадовцями у Варшаві.

"Будьте впевнені, що з нашої сторони ви зустрінете таке ж щире ставлення", - сказав М.АЗАРОВ.

Д.ТУСК у свою чергу запевнив, що Польща планує і надалі підтримувати Україну на шляху європейської інтеграції.

Як повідомляв УНІАН, М.АЗАРОВ в ході свого візиту до Варшави зустрівся із Президентом Польщі Броніславом КОМОРОВСЬКИМ, главою уряду Дональдом ТУСКОМ, главою Сейму Евою КОПАЧ та провів зустріч з польськими підприємцями.

Довідка УНІАН. Польща, яка є найбільшим безпосереднім західним сусідом України з початку дев'яностих років минулого сторіччя залишається найактивнішим прихильником приєднання українців до НАТО та ЄС, куди полякам вдалося вступити, відповідно, у 1999 та 2004 роках.

Відносини України з ЄС значно погіршилися після засудження минулого року головного конкурента за владу чинного Президента Віктора ЯНУКОВИЧА - екс-глави українського уряду Юлії ТИМОШЕНКО, у чому західні політики побачили порушення демократичних стандартів.