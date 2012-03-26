Президент ФРН прибуде з першим закордонним візитом до Польщі
Переговори будуть стосуватися двосторонніх відносин Польщі та Німеччини, а також інтеграційних процесів у Європі
ПрезидентНімеччиниЙоахім Гаук, який вступивна посаду 23березня,впонеділокприбудедо Польщіз першимзакордоннимвізитом,який триватимедовівторка,повідомляєРІА "Новости" зпосиланнямнаканцеляріюглавипольської державиБроніславаКоморовського.
МіністрвканцеляріїпольськогопрезидентаЯромирСоколовськийвінтерв'юагентствуПАПминулого тижняназвавсимволічнимрішенняГаукананестиперший візитвновій якостісамедо Польщі.
За йогословами, Коморовський19 березняподзвонивпривітатиГауказ обраннямнановупосаду ізапросивйогодо Варшави.ПрезидентНімеччинивідразузапевнивсвого польськогоколегу,що Польщабуде першоюкраїною,кудивінприїдез офіційнимвізитом.
Переговоридвохпрезидентівбудутьстосуватисядвосторонніхвідносин Польщіта Німеччини,атакожінтеграційнихпроцесівуЄвропі.
БроніславКоморовськийсвійперший закордоннийвізитв якостіпрезидентау вересні 2010 р.здійснив уНімеччину.