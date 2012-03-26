Президент ФРН прибуде з першим закордонним візитом до Польщі

Переговори будуть стосуватися двосторонніх відносин Польщі та Німеччини, а також інтеграційних процесів у Європі

ПрезидентНімеччиниЙоахім Гаук, який вступивна посаду 23березня,впонеділокприбудедо Польщіз першимзакордоннимвізитом,який триватимедовівторка,повідомляєРІА "Новости" зпосиланнямнаканцеляріюглавипольської державиБроніславаКоморовського.



МіністрвканцеляріїпольськогопрезидентаЯромирСоколовськийвінтерв'юагентствуПАПминулого тижняназвавсимволічнимрішенняГаукананестиперший візитвновій якостісамедо Польщі.



За йогословами, Коморовський19 березняподзвонивпривітатиГауказ обраннямнановупосаду ізапросивйогодо Варшави.ПрезидентНімеччинивідразузапевнивсвого польськогоколегу,що Польщабуде першоюкраїною,кудивінприїдез офіційнимвізитом.



Переговоридвохпрезидентівбудутьстосуватисядвосторонніхвідносин Польщіта Німеччини,атакожінтеграційнихпроцесівуЄвропі. БроніславКоморовськийсвійперший закордоннийвізитв якостіпрезидентау вересні 2010 р.здійснив уНімеччину.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter