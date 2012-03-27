Могильову ніколи і до ВР балотуватися - дуже багато справ у Криму
21:42, 27 березня 2012Політика
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«Мені ніколи займатися виборчою кампанією. Я займаюся тією справою, яку мені доручили», - заявив керівник автономії на брифінгу після засідання Ради міністрів Криму
Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов не має наміру балотуватися в депутати Верховної Ради України ні за мажоритарною системою, ні за списком Партії регіонів.
Про це він сказав журналістам в Сімферополі, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.
«У мене дуже багато справ у Криму. Мені ніколи займатися виборчою кампанією. Я займаюся тією справою, яку мені доручили», - заявив керівник автономії на брифінгу після засідання Ради міністрів Криму.
А.Могильов працює прем'єром автономії з листопада 2011 року.
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