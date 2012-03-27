Могильову ніколи і до ВР балотуватися - дуже багато справ у Криму

Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов не має наміру балотуватися в депутати Верховної Ради України ні за мажоритарною системою, ні за списком Партії регіонів.

Про це він сказав журналістам в Сімферополі, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

«У мене дуже багато справ у Криму. Мені ніколи займатися виборчою кампанією. Я займаюся тією справою, яку мені доручили», - заявив керівник автономії на брифінгу після засідання Ради міністрів Криму.

А.Могильов працює прем'єром автономії з листопада 2011 року.