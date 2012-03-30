В.о.начальника колонії: Тимошенко і Власенко самі відмовилися від зустрічі
Екс-прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко та її захиснику Сергію Власенку було дозволено провести зустріч, однак вони за власним бажанням не скористалися цією можливістю.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник начальника Качанівської виправної колонії – виконувач обов’язків начальника колонії Ігор Колпащіков, коментуючи заяву С.Власенка про нібито невмотивоване обмеження спілкування з підзахисною.
«28 березня збіг строк ознайомлення Тимошенко з матеріалами кримінальної справи. 29 березня в колонію прибув Власенко. Йому роз’яснили, що, відповідно до пункту 3 статті 110 Кримінально-виконавчого кодексу, він може бути допущений до Тимошенко як спеціаліст у галузі права. Місце проведення таких зустрічей, яке означене законодавством, - це кімната короткострокових побачень у колонії. Їхнім обопільним рішенням було проведення цього побачення в кімнаті для проведення слідчих дій у зоні, що охороняється. Це є прямим порушенням діючого законодавства. Керівництво колонії не пішло на це порушення і їм не було дозволено проводити побачення в зоні, що охороняється, на території колонії», - сказав І.Колпащіков.
При цьому він підкреслив, що Ю.Тимошенко та С.Власенко можуть проводити зустрічі в необмеженій кількості, однак тільки в спеціальній кімнаті для побачень. За словами І.Колпащікова, ця кімната знаходиться в іншому приміщенні на відстані 80-100 метрів від того місця, де утримується Ю.Тимошенко.
Він зазначив, що Ю.Тимошенко пересувається за допомогою ходунців, але в разі необхідності співробітники колонії готові їй допомогти дістатися до кімнати для побачень.
І.Колпащіков також зазначив, що на цей час з Ю.Тимошенко слідчі не проводяться ніяких дій. «Ні про які слідчі дії стосовно Тимошенко нам більше не відомо, у нас вона перебуває як засуджена по статті Кримінального кодексу», - сказав він.