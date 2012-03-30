В.о.начальника колонії: Тимошенко і Власенко самі відмовилися від зустрічі

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник начальника Качанівської виправної колонії – виконувач обов’язків начальника колонії Ігор Колпащіков, коментуючи заяву С.Власенка про нібито невмотивоване обмеження спілкування з підзахисною.

«28 березня збіг строк ознайомлення Тимошенко з матеріалами кримінальної справи. 29 березня в колонію прибув Власенко. Йому роз’яснили, що, відповідно до пункту 3 статті 110 Кримінально-виконавчого кодексу, він може бути допущений до Тимошенко як спеціаліст у галузі права. Місце проведення таких зустрічей, яке означене законодавством, - це кімната короткострокових побачень у колонії. Їхнім обопільним рішенням було проведення цього побачення в кімнаті для проведення слідчих дій у зоні, що охороняється. Це є прямим порушенням діючого законодавства. Керівництво колонії не пішло на це порушення і їм не було дозволено проводити побачення в зоні, що охороняється, на території колонії», - сказав І.Колпащіков.

При цьому він підкреслив, що Ю.Тимошенко та С.Власенко можуть проводити зустрічі в необмеженій кількості, однак тільки в спеціальній кімнаті для побачень. За словами І.Колпащікова, ця кімната знаходиться в іншому приміщенні на відстані 80-100 метрів від того місця, де утримується Ю.Тимошенко.

Він зазначив, що Ю.Тимошенко пересувається за допомогою ходунців, але в разі необхідності співробітники колонії готові їй допомогти дістатися до кімнати для побачень.

І.Колпащіков також зазначив, що на цей час з Ю.Тимошенко слідчі не проводяться ніяких дій. «Ні про які слідчі дії стосовно Тимошенко нам більше не відомо, у нас вона перебуває як засуджена по статті Кримінального кодексу», - сказав він.