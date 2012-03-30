Партія Меркель заявляє, що Янукович має припинити всі політичні судові процеси
Генеральний секретар ХДС Німеччини вважає ув’язнення Юлії Тимошенко неприйнятним
Президент України Віктор Янукович повинен припинити всі політичні судові процеси та гарантувати проведення демократичних виборів.
Про це йдеться у зверненні Генерального секретаря Християнсько-демократичного союзу Німеччини (ХДС) Хермана Грьое з нагоди з’їзду партії «Батьківщина», який проходить сьогодні у Києві.
«Від імені Християнсько-демократичного союзу Німеччини, який очолює Федеральний канцлер Ангела Меркель, а також від себе особисто хочу щиро привітати Вас з нагоди З’їзду Вашої партії», - сказав Х.Грьое, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».
«ХДС традиційно підтримує тісні та дружні відносини з Вашою партією як в рамках Європейської народної партії, так і в рамках двосторонньої співпраці. Тому я з великим занепокоєнням спостерігаю за відсутністю верховенства права у Вашій країні, і у цьому зв’язку варто згадати засудження голови Вашої партії», - сказав він.
Генеральний секретар ХДС підкреслив, що «процес проти Юлії Тимошенко є очевидно політично-вмотивованим та не відповідав нормам верховенства права».
«Тому ув’язнення Юлії Тимошенко є неприйнятним», - наголосив він.
«Існують побоювання, що Президент Янукович прагне покласти край інтеграції України на Захід. ХДС Німеччини рішуче підтримує українські партії, які входять до складу ЄНП, та всю демократичну опозицію України», - сказав Х.Грьое.
«Особливо беручи до уваги парламентські вибори восени цього року, я вимагаю від уряду Януковича припинити всі політичні судові процеси та гарантувати проведення виборів, які відповідатимуть стандартам демократії та верховенства права», - заявив Генеральний секретар ХДС.
Він запевнив, що його політична сила і надалі уважно спостерігатиме за подіями в Україні та «боротимемося за справедливе ставленні до голови партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко».
«Ви, у «Батьківщині», можете бути впевнені, що в особі ХДС Ви маєте вірного друга та надійного партнера, і ми і надалі охоче продовжуватимемо нашу співпрацю. Ви робите незаперечний внесок в демократизацію Вашої країни. Я бажаю Вам сил, витримки та Божого благословення у Вашій цінній роботі, а також бажаю Вашому з’їзду успіху та продуктивних результатів», - резюмував Х.Грьое.