Партія Меркель заявляє, що Янукович має припинити всі політичні судові процеси

Президент України Віктор Янукович повинен припинити всі політичні судові процеси та гарантувати проведення демократичних виборів.

Про це йдеться у зверненні Генерального секретаря Християнсько-демократичного союзу Німеччини (ХДС) Хермана Грьое з нагоди з’їзду партії «Батьківщина», який проходить сьогодні у Києві.

«Від імені Християнсько-демократичного союзу Німеччини, який очолює Федеральний канцлер Ангела Меркель, а також від себе особисто хочу щиро привітати Вас з нагоди З’їзду Вашої партії», - сказав Х.Грьое, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

«ХДС традиційно підтримує тісні та дружні відносини з Вашою партією як в рамках Європейської народної партії, так і в рамках двосторонньої співпраці. Тому я з великим занепокоєнням спостерігаю за відсутністю верховенства права у Вашій країні, і у цьому зв’язку варто згадати засудження голови Вашої партії», - сказав він.

Генеральний секретар ХДС підкреслив, що «процес проти Юлії Тимошенко є очевидно політично-вмотивованим та не відповідав нормам верховенства права».

«Тому ув’язнення Юлії Тимошенко є неприйнятним», - наголосив він.

«Існують побоювання, що Президент Янукович прагне покласти край інтеграції України на Захід. ХДС Німеччини рішуче підтримує українські партії, які входять до складу ЄНП, та всю демократичну опозицію України», - сказав Х.Грьое.

«Особливо беручи до уваги парламентські вибори восени цього року, я вимагаю від уряду Януковича припинити всі політичні судові процеси та гарантувати проведення виборів, які відповідатимуть стандартам демократії та верховенства права», - заявив Генеральний секретар ХДС.

Він запевнив, що його політична сила і надалі уважно спостерігатиме за подіями в Україні та «боротимемося за справедливе ставленні до голови партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко».

«Ви, у «Батьківщині», можете бути впевнені, що в особі ХДС Ви маєте вірного друга та надійного партнера, і ми і надалі охоче продовжуватимемо нашу співпрацю. Ви робите незаперечний внесок в демократизацію Вашої країни. Я бажаю Вам сил, витримки та Божого благословення у Вашій цінній роботі, а також бажаю Вашому з’їзду успіху та продуктивних результатів», - резюмував Х.Грьое.