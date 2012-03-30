До Іващенка в суд знову викликали швидку

14:05, 30 березня 2012
Політика
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Медики зробили знеболювальний укол - у підсудного посилився біль у хребті

Валерій Іващенко під час судового засідання в Печерському районному суді. Київ, 19 серпня
Під час обідньої перерви до Печерського районного суду Києва для колишнього т.в.о. міністра оборони України Валерія Іващенка знову викликали «швидку допомогу».

Як пояснили УНІАН його адвокати, медиків було викликано для того, щоб вони зробили В.Іващенку знеболювальний укол, необхідність якого обумовлюється посиленням болю у хребті.

Як повідомляв УНІАН, позавчора до зали судового засідання до В.Іващенка з цього приводу також викликали бригаду медиків.

 

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