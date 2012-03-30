До Іващенка в суд знову викликали швидку
14:05, 30 березня 2012Політика
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Медики зробили знеболювальний укол - у підсудного посилився біль у хребті
|Валерій Іващенко під час судового засідання в Печерському районному суді
Як пояснили УНІАН його адвокати, медиків було викликано для того, щоб вони зробили В.Іващенку знеболювальний укол, необхідність якого обумовлюється посиленням болю у хребті.
Як повідомляв УНІАН, позавчора до зали судового засідання до В.Іващенка з цього приводу також викликали бригаду медиків.
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