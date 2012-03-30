До Іващенка в суд знову викликали швидку

Під час обідньої перерви до Печерського районного суду Києва для колишнього т.в.о. міністра оборони України Валерія Іващенка знову викликали «швидку допомогу».

Як пояснили УНІАН його адвокати, медиків було викликано для того, щоб вони зробили В.Іващенку знеболювальний укол, необхідність якого обумовлюється посиленням болю у хребті.

Як повідомляв УНІАН, позавчора до зали судового засідання до В.Іващенка з цього приводу також викликали бригаду медиків.