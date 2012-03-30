Литвин стверджує, що вже «перехворів посадами»
17:12, 30 березня 2012Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Литвин заявив, що має не менш привабливі заняття.
Володимир Литвин
Голова Верховної Ради України Володимир Литвин заявляє, що вже перехворів посадами.
Відповідаючи у Facebook на запитання: “Чим Ви займетеся, якщо раптом не потрапите у Раду?”, В.Литвин зауважив: “Чому Ви думаєте, що на Раді зійшовся клином світ? І що я неодмінно хочу бути у Раді? У мене є не менш привабливі заняття - читати лекції, займатися наукою, працювати з аспірантами”.
В.Литвин додав: “Я вже перехворів посадами. Головне – жити”.
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