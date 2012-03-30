Тюремники кажуть, що Луценко не просився до іноземних лікарів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

Разом з тим сьогодні фахівці Міністерства охорони здоров’я та ДПтС провели у СІЗО медичний огляд Ю.Луценка.

За даними відомства, на момент огляду скарг на стан здоров’я ув’язнений не висловлював.

«За результатами огляду стан здоров’я Ю.Луценка визнано задовільним. Лікарями було відкореговано подальше медикаментозне лікування та режим харчування, з яким Ю.Луценко був ознайомлений», - йдеться у повідомленні.

Скарг або заяв від Ю.Луценка на адресу лікарів чи адміністрації установи не надходило, додали в ДПтСУ.

«У відповідь на коментарі в засобах масової інформації Ірини Луценко (дружини та захисника Ю.Луценка) ДПтС України повідомляє, що протягом часу перебування в Київському СІЗО стан здоров’я Ю.Луценка знаходиться під постійним динамічним наглядом з боку медперсоналу установи і при необхідності йому надається відповідна медична допомога», - підкреслюється також у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня співдоповідач Моніторингового комітету ПАРЄ Марієтта де Пурбе-Лундін після відвідування Ю.Луценка у СІЗО поінформувала, що екс-міністр внутрішніх справ хоче, щоб його обстежив незалежний лікар, якого він обере сам для підтвердження діагнозів, поставлених медиками в СІЗО.

Вона зазначила, співдоповідачі ПАРЄ майже годину у СІЗО розмовляли з Ю.Луценком.

«Пан Луценко висловив своє бажання мати обстеження, яке буде проведено лікарем, якого він може обирати сам. В першу чергу для того, щоб зрозуміти, чи може незалежний і об’єктивний лікар підтвердити діагнози, які він отримував від лікарів, які обстежують його у в’язниці», - сказала М.Пурбе-Лундін.