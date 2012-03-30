Експерт: Україні не варто надіятись на «пільги» при інтеграції з ЄС

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловили двоє експертів, які брали участь у конференції, присвяченій парламентських виборам в Україні та перспективам розвитку відносин з Євросоюзом, сьогодні у Варшаві.

Політолог Володимир Фесенко назвав звільнення Ю.Тимошенко основною умовою для підписання документа, зауваживши, що ще однією є проведення демократичних виборів до Верховної Ради у жовтні 2012 року.

При цьому, за його словами, ЄС може змиритись із «відносно чесними» парламентськими виборами, але не піде на компроміс у справі ув’язненої з серпня минулого року Ю.Тимошенко.

«Переконаний, що звільнення Тимошенко є принциповою для ЄС справою», - сказав він.

Політолог не виключив, що українська влада може звільнити Ю.Тимошенко після виборів до ВР, що відкриє дорогу до підписання документа.

Аналітик із Варшавського університету Казімеж Войчіцький також назвав найважливішими факторами, від яких залежатиме підписання угоди про асоціацію, цьогорічні вибори та долю екс-прем’єра України.

«Те, що лідер опозиції знаходиться у тюрмі, для ЄС є абсолютно неприйнятним», - сказав він.

Він також заявив, що Євросоюз не використовує «справу Тимошенко» для того, аби не підписувати угоду з Україною, а відстоює «свої базові цінності».

Експерт також сказав, що Україні не варто розраховувати на «пільгові умови» інтеграції з Євросоюзом, погрожуючи можливістю приєднання держави до інтеграційного проекту Москви.