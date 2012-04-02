Янукович вже говорить про тест для Євросоюзу

Про це сказав Президент України Віктор Янукович в інтерв`ю польському виданню Dziennik Gazeta Prawna, повідомили УНІАН в прес-службі глави держави.

«Ми розраховуємо на конструктивний і прагматичний підхід у цьому питанні і з боку наших європейських партнерів», - підкреслив В.Янукович.

Він наголосив, що Україна розглядає Угоду про асоціацію з Європейським Союзом насамперед як комплексну програму масштабних внутрішніх реформ у всіх сферах політичного, економічного та соціального життя нашої держави. За його словами, йдеться про модернізацію країни, у ході якої Угода про асоціацію буде також ефективним інструментом здійснення реформ відповідно до європейських стандартів.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що «європейська інтеграція – незмінний ключовий пріоритет зовнішньополітичного курсу та внутрішнього розвитку України. Ми сприймаємо Європейський Союз як цивілізаційний вибір, оптимальну модель розвитку нашої держави, його економіки і суспільних інститутів, а в перспективі – і як наш спільний дім».

За його словами, на нинішньому етапі укладення Угоди про асоціацію разом зі створенням поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі – головне завдання євроінтеграції України.

На переконання Президента України, ЗВТ, яка передбачатиме інтеграцію економіки України у загальний ринок ЄС, – головна практична цінність Угоди про асоціацію. «Уже сьогодні ми активно готуємося до інтеграції української економіки на внутрішній ринок ЄС, здійснюються необхідні реформи у сфері зміцнення демократії та верховенства права на основі наших спільних цінностей», – підкреслив В.Янукович. Водночас він наголосив, що створення зони вільної торгівлі потребує також належної підтримки з боку ЄС у процесі модернізації української економіки. «Укладення Угоди про асоціацію відповідає інтересам як України, так і держав-членів ЄС. При цьому головні переваги відкриваються для основних торговельних партнерів України, лідируючі місця серед яких займає і Польща», - сказав глава держави.

Президент України також зазначив, що результативність будь-якої угоди залежить від зусиль усіх сторін. При цьому він додав, що у відповідь на готовність України проводити масштабні реформи і впроваджувати європейські стандарти, “ми очікуємо від наших партнерів більшої взаємодовіри та відкритості у питанні європейського майбутнього України”. За його словами, одним із тестів на готовність Євросоюзу будувати з Україною довірливі й відкриті відносини є візовий діалог. «Переконаний, успіхи України у реалізації необхідних вимог ЄС мають втілитися в якнайшвидшу лібералізацію візового режиму для громадян України», - сказав В.Янукович.