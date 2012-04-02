Власенко радитиметься з Тимошенко щодо лікарні

Про це С.Власенко заявив кореспонденту УНІАН, коментуючи заяву МОЗ, що лікування Ю.Тимошенко буде здійснюватися у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці».

“Для того, щоб зрозуміти, наскільки ця лікарня відповідає тим рекомендаціям, які дали німецькі лікарі. потрібно запросити німецьких лікарів, щоб вони оглянули і сказали: так, тут можна робити всю ту терапію, яку прописали, або ні, тут не можна робити всю цю терапію”, - сказав він.

С.Власенко зауважив, що ще два тижні тому представники МОЗ запевняли, що Ю.Тимошенко здорова і не потребує жодного лікування, а зараз “вони обрали якусь лікарню” спільно з Генпрокуратурою та Державною пенітенціарною службою. “По-перше, їх ніхто про це не просив, а по-друге, у них немає жодних юридичних підстав”, - сказав захисник.

С.Власенко нагадав, що позиція Ю.Тимошенко полягає у двох речах - беззастережне дотримання протоколу, який писали німецькі лікарі, та лікування незалежними спеціалістами. “Незрозуміло, хто буде лікувати Тимошенко в лікарні “Укрзалізниці”. Люди, які залежні від керівництва “Укрзалізниці”, яке в свою чергу залежне від Міністерства транспорту та Януковича?”, - спитав він.

С.Власенко наголосив, що мова йде не про те, що Ю.Тимошенко проти лікування в тій чи іншій лікарні. “Вона не спеціаліст в медицині і не може визначити, може та чи інша лікарня забезпечити її лікування”, - сказав захисник.

Відповідаючи на запитання, чи буде захист звертатися до німецьких лікарів, аби вони приїхали до України та дали свій висновок щодо можливості лікування лідера “Батьківщини”, С.Власенко повідомив, що радитиметься з цього приводу з Ю.Тимошенко. “Я буду завтра бачити Юлію Володимирівну, я обов'язково з нею пораджуся з цього приводу і буде ухвалене рішення”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні генеральний прокурор України Віктор Пшонка доручив ДПтСУ та МОЗ забезпечити обстеження та лікування екс-прем’єра Юлії Тимошенко у спеціалізованій медичній установі за межами Качанівської виправної колонії.

У МОЗ пізніше поінформували, що лікування Ю.Тимошенко планується організувати в умовах спеціалізованого стаціонару в одному із багатопрофільних медичних закладів міста Харкова, зокрема у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» у відділенні патології хребта та переферійної нервової системи.