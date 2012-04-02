МОЗ: Тимошенко погодилась на лікування у стаціонарі

Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка утримується в Качанівській виправній колонії Харкова, погодилась на лікування у медичному стаціонарі за межами колонії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Качанівській колонії повідомила журналістам перший заступник міністра охорони здоров’я, керівник спільної міжнародної медичної комісії Раїса Моісеєнко.

Вона зазначила, що Ю.Тимошенко було запропоновано лікування в центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» у Харкові. При цьому Р.Моісеєнко не відповіла ствердно на запитання, чи Ю.Тимошенко погодилася на лікування саме в цьому закладі.

«Юлія Володимирівна згодилась на лікування, і ми можемо в будь-який час розпочати», - сказала Р.Моісеєнко.

Водночас вона зазначила, що Ю.Тимошенко взяла час для консультацій. «Після проведення відповідних консультацій, я сподіваюсь, що таке рішення буде прийняте», - сказала Р.Моісеєнко.

Вона запевнила, що в медичному закладі «Укрзалізниці» є профільне відділення патології хребта, необхідна матеріально-технічна база і відповідні медичні фахівці.

У свою чергу директор Інституту патології хребта, суглобів НАМН України імені Ситенка Микола Корж зазначив, що наразі мова йде про консервативне відновлювальне лікування. Він відмовився дати прогноз щодо тривалості лікування.

М.Корж зауважив, що до лікування Ю.Тимошенко можуть бути залучені німецькі лікарі, «якщо вони висловлять таке побажання».

Р.Моісеєнко насамкінець висловила переконання, що Ю.Тимошенко буде лікуватися у центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці». «Це насправді кращий на сьогодні заклад», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні генеральний прокурор України Віктор Пшонка доручив ДПтСУ та МОЗ забезпечити обстеження та лікування екс-прем’єра Юлії Тимошенко у спеціалізованій медичній установі за межами Качанівської виправної колонії.

У МОЗ пізніше поінформували, що лікування Ю.Тимошенко планується організувати в умовах спеціалізованого стаціонару в одному із багатопрофільних медичних закладів міста Харкова, зокрема у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» у відділенні патології хребта та переферійної нервової системи.

Водночас захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко вважає за необхідне погодження лікування його підзахисної в лікарні “Укрзалізниці” з німецькими лікарями.

“Для того, щоб зрозуміти, наскільки ця лікарня відповідає тим рекомендаціям, які дали німецькі лікарі, потрібно запросити німецьких лікарів, щоб вони оглянули і сказали: так, тут можна робити всю ту терапію, яку прописали, або ні, тут не можна робити всю цю терапію”, - сказав він.