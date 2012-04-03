Брат Рудьковського на дорогому спорткарі зніс зупинку в центрі Києва (фото)

09:33, 03 квітня 2012
Політика
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На  родича екс-міністра Миколи Рудьковського склали адмінпротокол, йому загрожує штраф до 850 грн або позбавлення прав на 6—12 місяців.

Зупинка, знесена братом Рудьковського. Фото ”Сегодня”

Дорогий жовтий спорткар Chevrolet Corvette Z06, вартістю від $125 тис., на великій швидкості зніс зупинку біля БЦ «Парус». Як повідомляє газета "Сегодня", за кермом Chevrolet знаходився рідний брат скандального екс-міністра транспорту Миколи Рудьковського — Сергій.

За словами очевидців, водій американського спорткара на великій швидкості рухався з боку Кловського спуску. У районі ст. м. «Кловська» він вилетів на тротуар і врізався в зупинку. Очевидці події викликали швидку допомогу, але, на щастя, на зупинці в той момент нікого не було.

  «Заздалегідь водій Chevrolet не вибрав безпечну швидкість і зробив наїзд на зупинку громадського транспорту», — сказали  виданню в прес-службі ДАІ Києва. На водія склали адмінпротокол, йому загрожує штраф до 850 грн або позбавлення прав на 6—12 місяців.

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