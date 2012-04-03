Брат Рудьковського на дорогому спорткарі зніс зупинку в центрі Києва (фото)

Дорогий жовтий спорткар Chevrolet Corvette Z06, вартістю від $125 тис., на великій швидкості зніс зупинку біля БЦ «Парус». Як повідомляє газета "Сегодня", за кермом Chevrolet знаходився рідний брат скандального екс-міністра транспорту Миколи Рудьковського — Сергій.

За словами очевидців, водій американського спорткара на великій швидкості рухався з боку Кловського спуску. У районі ст. м. «Кловська» він вилетів на тротуар і врізався в зупинку. Очевидці події викликали швидку допомогу, але, на щастя, на зупинці в той момент нікого не було.

«Заздалегідь водій Chevrolet не вибрав безпечну швидкість і зробив наїзд на зупинку громадського транспорту», — сказали виданню в прес-службі ДАІ Києва. На водія склали адмінпротокол, йому загрожує штраф до 850 грн або позбавлення прав на 6—12 місяців.