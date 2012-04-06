Члени ЦВК вважають, що рішення КС суперечить Конституції

00:03, 06 квітня 2012
Політика
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Двоє членів Центральної виборчої комісії вважає, що сьогоднішнє рішення Конституційного Суду суперечить Конституції і ускладнює голосування у закордонному виборчому окрузі взагалі.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, перший заступник голови ЦВК Андрій Магера у коментарі журналістам вказав, що сьогоднішнє рішення КС суперечить ст. 24 Конституції, яка визначає рівність громадян України, в тому числі і щодо реалізації ними виборчого права. Він зауважив, що КС сьогодні поставив у різні умови громадян України. Оскільки ті, хто проживає на території України, матимуть два голоси – в багатомандатному і одномандатному виборчому окрузі. А ті, хто проживає за кордоном, тільки у багатомандатному окрузі.

«Так про яку рівність виборців можна говорити, коли КС своїм рішенням встановлює нерівність», - сказав А.Магера.

Він назвав таке рішення КС суперечливим і висловив сподівання, що з часом КС перегляне своє, «м’яко кажучи, помилкове рішення».

Заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна також розкритикувала сьогоднішнє рішення КС, назвавши його нелогічним, а також «міною сповільненої дії».

За словами Ж.Усенко-Чорної, якщо наслідувати логіку КС, то тоді потрібно було б позбавити права голосу у мажоритарних округах людей, які, наприклад, відбувають покарання в тому чи іншому регіоні, або приїхали у відрядження в інший регіон, про що заздалегідь попередили органи ведення реєстру виборців. Член ЦВК здивована, чому для такої категорії українських громадян право голосу у мажоритарних округах збережено, а у громадян України, які проживають за кордоном, – ні.

На думку Ж.Усенко-Чорної, оприлюднене сьогодні рішення КС має фрагментарний характер, є непослідовним та вибірковим. Вона назвала це рішення «інтелектуальним шахрайством». Член ЦВК підозрює, що сьогоднішнє рішення КС могло бути викликане тим, що судді КС мають брак знань у виборчих процесах.

І А.Магера, і Ж.Усенко-Чорна звернули увагу на те, що після рішення КС у виборчому процесі виникла велика прогалина, оскільки закон передбачає створення дільничних виборчих комісій за кордоном, але не має визначення, що таке закордонний округ, а також не містить механізму, куди дільничні комісії мають передавати протоколи з підсумками голосування і хто їх має рахувати (скасована Конституційним Судом норма закону про вибори народних депутатів передбачала, що закордонні дільничні виборчі комісії передають протоколи в окружні виборчі комісії міста Києва).

Натомість член ЦВК Михайло Охендовський не погодився з позицією своїх колег, назвавши рішення КС правильним і зрозумілим. Він зауважив, що громадян України, які перебуватимуть в день виборів за кордоном, ніхто не позбавляв права голосу, і вони зможуть проголосувати у багатомандатному виборчому окрузі. Він також не погодився з тим, що сьогоднішнє рішення КС суперечить Конституції. Він нагадав, що Конституція України визначає, що права і свободи громадян не можуть бути обмежені необґрунтовано. «В даному випадку (рішення КС – УНІАН) можна вести мову виключно про обґрунтоване обмеження прав громадян», - сказав М.Охендовський.

Він також назвав маніпулятивними заяви про те, що нібито сьогоднішнє рішення КС якимось чином вплине на кількість округів, які будуть створені в Києві. Він підкреслив, що округів буде 13 і ця цифра не залежала б від сьогоднішнього рішення КС.

В той же час він погодився з тим, що сьогоднішнє рішення КС вимагатиме внесення змін до виборчого закону. М.Охендовський сподівається, що народні депутати внесуть зміни до закону про вибори і повернуть норму, яка існувала на виборах раніше, коли ЦВК здійснювала підрахунок голосів по закордонному виборчому окрузі.

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Як повідомляв УНІАН, Конституційний Суд України визнав неконституційною норму щодо закріплення закордонних виборчих дільниць до одномандатних округів у Києві, яка передбачена ч.2 ст.22 Закону «Про вибори народних депутатів».

Відповідне рішення сьогодні, 5 квітня, оголосив голова КС Анатолій Головін за результатами розгляду відповідного подання, внесеного 59 депутатами з фракції Партії регіонів.

Він підкреслив, що з дня ухвалення цього рішення Конституційним Судом ч.2 ст.22 виборчого закону втрачає чинність.

Мотивуючи своє рішення, голова КС зазначив, що ця норма не забезпечує принципу рівного і вільного виборчого права виборців, які проживають або перебувають за межами України, відображення їх волевиявлення, а також зумовлює значне збільшення кількості виборців у Києві, які не пов’язані з територіальною громадою столиці.

При цьому Конституційний Суд у своєму рішенні згадав рішення Європейського суду щодо застосування аналогічної норми у державі Ліхтенштейн, в якому була визнана можливість скасування права голосування виборців, які постійно проживають за кордоном країни, не знайомі з особливостями внутрішньої ситуації та не можуть визначитися зі своїми кандидатами.

Таким чином, українці, які проживають за кордоном, будуть обирати депутатів лише за партійними списками.

 

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