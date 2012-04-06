Опозиція махнула рукою на війну за омбудсмана

Як повідомляє газета "Коммерсантъ-Украина", процедуру висунення кандидатів на посаду омбудсмана вже завершено.Опозиційні фракції відмовилися реєструвати свого претендента, хоча раніше називали можливим кандидатом президента Міжнародного жіночого правозахисного центру "Ла Страда-Україна" Катерину Левченко. Таке рішення вони пояснили небажанням брати участь у "явно провальному голосуванні".

"Я не розумію, що сталося, і чому опозиція не зареєструвала мою кандидатуру, мені ніхто нічого не пояснював. Мій звіт був схвалений фракцією, після цього зі мною зв'язалися представники комітету з прав людини і попросили зібрати пакет документів для надання до Верховної Ради. Я все зібрала і надала, що сталося потім, мені не відомо", - цитує "Ъ" слова Катерини Левченко.

Термін реєстрації кандидатів на посаду уповноваженого Верховної Ради з прав людини завершився 4 квітня. Єдиним кандидатом на цю посаду виявилася уповноважений Кабінету міністрів у справах Європейського суду з прав людини Валерія Лутковська, яку висунула провладна парламентська більшість.

"Ми вирішили не брати участі в цьому фарсі, тому що бачимо, як Партія регіонів ігнорує кандидатів від опозиції. Відмовою висувати кандидата ми покажемо всьому суспільству, що Лутковська не переможе в чесній боротьбі. Кандидатура буде одна, а отже, це буде не голосування, а фарс", - сказав перший заступник голови парламентського комітету з питань прав людини Віктор Таран ("БЮТ-Батьківщина").

У свою чергу, В.Лутковська не стала коментувати дії опозиції. "В усіх розвинених країнах омбудсмен - фігура неполітична, і лише в нашій країні цей пост став розмінною монетою в політичних іграх. Я є заручником ситуації. 261 голос на мою підтримку - це голоси не однієї фракції, для мене ця довіра депутатів. Хоч би хто був обраний на цю посаду, він повинен бути захисником прав людини, а не залежати від політичної упередженості", - зазначила В.Лутковська.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня на посаду омбусдмана було висунуто дві кандидатури – Євгена Захарова, який набрав 134 голоси, і Валерії Лутковської, яку підтримали 212 депутатів. Таким чином, обрання Уповноваженого ВР з прав людини не відбулося.

Пізніше Є.Захаров заявив, що повторно не балотуватиметься на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, і не виключив, що парламентська опозиція висуне на цю посаду представника міжнародного жіночого правозахисного центру "Ла Страда – Україна" Катерину Левченко.