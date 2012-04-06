КМДА: Попов посилює співпрацю з творчими спілками

Міська влада посилює співпрацю з творчими спілками. Про це під час зустрічі з митцями столиці сказав голова КМДА Олександр Попов. Окрім питань мистецького характеру, як то можливість реалізації спільних творчих проектів, поговорили і про наболіле буденне. Зокрема, особливу увагу приділили оплаті комунальних послуг, що сьогодні найбільше турбує діячів культури, а також питанню виділення приміщень для роботи творчих об’єднань, зазначають у прес-службі КМДА.

«Я вважаю що ми не тільки, не повинні брати орендну плату за приміщення, які займають творчі спілки, а й маємо встановити справедливість і віддати їм у власність майстерні, якими вони користуються багато років», – наголосив очільник міськдержадміністрації.

Крім того, він зазначив, що ситуація з тарифами є проблемою не лише столиці, а й усієї держави, саме тому міська влада ініціюватиме прийняття відповідної постанови Кабінетом Міністрів України, яка дасть можливість зробити тарифи пільговими для творчих спілок.

Олександр Попов зазначив, що зусилля відповідних органів столичної влади сьогодні активізовані і направлені на ліквідацію проблемних питань з тарифами і приміщеннями міських творчих спілок. Попередньо були проведені консультації з Головним управлінням комунальної власності КМДА і більшість обговорених питань вже на етапі свого логічного завершення.

Він також зауважив, що є складність у вирішенні подібних питань коли приміщення продано, за рішенням попередньої влади з дотриманням усіх процедурних вимог. У такому випадку митцям буде запропоновано інше приміщення де вони зможуть працювати у належних умовах.

Також, голова КМДА подякував за активну участь міських творчих спілок у складанні стратегічного плану розвитку столиці. І повідомив, що зараз він деталізований і вже відомі проекти в галузі мистецтва, які будуть реалізовані найближчим часом.