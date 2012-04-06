Попов привіз активістам рішення суду та Київради щодо Пейзажки

Приклад злагодженої співпраці влади та громади міста у захисті Пейзажної алеї має стати нормою для столиці. Захистити від забудови улюблений киянами сквер та надати йому гарантії недоторканості вдалося завдяки активній громадській позиції, координації дій та відкритому діалогу між керівництвом КМДА та активістами громадських організацій, що об’єдналися для захисту Пейзажної алеї. Про це під час зустрічі з мешканцями мікрорайону та громадськими активістами розповів голова столичної міськдержадміністрації Олександр Попов, пише офіційний портал київської влади.

Сьогодні він особисто привіз їм рішення окружного адміністративного суду, що скасував землевідведення на Пейзажній алеї та рішення Київради, відповідно до якого сквер отримав статус комплексної пам’ятки природи місцевого значення.

«Щиро дякую за тверду позицію громадськості, небайдужість та активність. Саме ваша підтримка стала ключовим фактором, завдяки якому ми зуміли відстояти Пейзажну алею. Суд ухвалив рішення на нашу користь, Київрада підтримала ініціативу з надання алеї статусу «комплексної пам’ятки природи місцевого значення». Сьогодні й у майбутньому Пейзажній алеї вже ніхто й ніщо не загрожуватиме. Київська міська державна адміністрація робить усе можливе, щоб зберегти зелені зони міста, історичний центр. Ми вже повернули тисячі гектарів землі, переданих у попередні роки під забудову. Раз та назавжди попередити зазіхання на історичні місця та зелені зони кияни мають право, ухваливши відповідні рішення на місцевому референдумі. Тому я розраховую на вашу підтримку і активну участь у цьому процесі», – сказав Олександр Попов, спілкуючись із киянами.

Рішення щодо подальшого розвитку скверу на Пейзажці, за словами Олександра Попова має приймати громада міста. Він закликав городян надавати свої пропозиції та ідеї, а також запропонував продовжити співпрацю і об’єднати зусилля для захисту історичного обличчя Києва.